Le Samsung Galaxy S20 Plus en super promo

Il y a 3 heures

Alban Martin

2

Six mois après sa sortie, le Galaxy S20 Plus est déjà à prix cassé sur Internet. Vendu plus de 1000€ au départ, on le trouve à 575€ chez des revendeurs comme Rakuten.



Une promotion à ne pas manquer pour les fans de la marque coréenne.

Samsung baisse le prix de son S20+

Le haut de gamme 2020 de Samsung voit son prix chuter de plus de 30% à peine six mois après son lancement.

Concurrent direct de l'iPhone 11 Pro, le Samsung Galaxy S20+ a déjà gagné le titre de champion des promotions. En effet, on le trouve régulièrement à prix cassé, mais cette fois il est affiché à moins de 600€ !



Avec son magnifique écran 120 Hz AMOLED, un processeur SoC Exynos 990 très rapide, ses 8 Go de RAM et une belle qualité de fabrication, c'est presque donné.



Le Samsung Galaxy S20 Plus est disponible à 575€ sur Rakuten au lieu de 939€ avec 128 Go de stockage dans trois coloris : Gris Cosmique, Noir Cosmique et Bleu Nuage. Affiché à 599€, il baisse de 15€ supplémentaire grâce au code promo RAKUTEN15.



Si les gamers et les fans de vidéo l'adorent, les photographes lui trouvent aussi de grandes qualités avec le quadruple capteur photo qui lui permet des grands angles, des zooms puissants et un mode portrait performant. Le quatrième est un capteur ToF que Samsung a retiré sur le Note 20 pour des raisons d'approvisionnement (Apple a tout acheté).



De plus, Samsung assure désormais 3 ans de mises à jour Android sur ses derniers smartphones.

Fiche technique du Galaxy S20+