Free Mobile déploie les appels VOLTE

Il y a 48 min

Alban Martin

Free Mobile l'avait annoncé il y a bientôt deux ans, ses clients peuvent enfin passer des appels VOLTE depuis leur iPhone. Une bonne nouvelle à l'aube de la 5G, même si on aurait préféré avoir l'eSIM chez l'opérateur libre.

La (re)Volte chez Free Mobile

Les appels en 4G, aussi appelés VOLTE, arrivent donc enfin chez Free qui rattrape son retard face à Bouygues, Orange et SFR qui était le dernier à avoir proposé cette option.



Xavier Niel avait évoqué cette fonction il y a peu lors de la sortie de la Freebox Pop, ainsi que l'ESIM.



Avec la VOLTE, les clients peuvent passer des appels via la DATA et donc en HD. On rappelle que l'opérateur était obligé de s'y mettre pour la 5G qui s'appuie notamment dessus, malgré le fait que les vendeurs de terminaux puissent "coincer" les clients comme précisaient le patron de la firme.



Du côté de l'eSIM, pas de panique, elle sera bientôt disponible, « même si on ne voulait pas le faire » indiquait Niel le mois dernier qui parlait d'une sortie « avant la fin de l'été »



Par contre, les premiers retours ne font pas état du VoWiFi pour passer des appels sur le réseau Wi-Fi. A priori Niel n'y tenait pas. Notre petit SE qui tourne sur Free Mobile n'affiche que l'option VOLTE.