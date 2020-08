7 minutes de gameplay pour Ratchet & Clank sur PS5

Lors de la conférence PS5 en juin dernier, de nombreux jeux avaient étés dévoilés. Parmi cette sélection, on a pu découvrir le trailer du nouveau Ratchet & Clank PS5. Les images nous avaient déjà séduites mais voilà qu'hier lors de la conférence de la Gamescom, Insomniac Games nous a dévoilé un gameplay. Retour sur ces 7 minutes de plaisir.

Hier se déroulait la Gamescom 2020, habituellement un salon physique dédié aux jeux vidéos, où les gens peuvent se rendre sur place. La crise du coronavirus étant passé par là, les salons de jeux vidéos ont du comme tout le monde se réinventer. Pour ce faire, quoi de plus simple que de présenter une conférence en ligne ou tout le monde peut y assister.



Cest donc lors de cette présentation multijeux en live que nous avons découvert les premières minutes de gameplay de Ratchet & Clank Rift Apart qui sortira exclusivement sur PS5.

Dans cette démo qui présente du gameplay au début du jeu, Ratchet & Clank sont en désaccord avec leur ennemi juré, le Dr Nefarious. Mais cette fois il est équipé d’un dangereux Dimensionator, un appareil capable d’ouvrir des portails vers d’autres dimensions. Comme toujours, les plans de Nefarious déraillent et le duo part à la découverte des dimensions. Chemin faisant, ils rencontrent des personnages familiers, mais aussi de nouveaux visages.



D'après les propos de Marcus Smith :

Les bienfaits de la nouvelle manette PS5 toujours selon Marcus Smith :

Grâce au retour haptique et aux gâchettes adaptatives de la manette sans fil DualSense, chacune des armes de Rachet semble plus puissante et plus unique que jamais, explique le directeur créatif. Il évoque aussi l’audio 3D avec lequel « vous entendrez tout ce qui se trouve au-dessus, en dessous et autour de vous ».