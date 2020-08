TikTok prépare la fermeture de l'app si aucun accord n'est trouvé

Donald Trump a demandé à TikTok de vendre ses activités américaines pour continuer d'exister aux États-Unis, une décision difficile pour l'entreprise chinoise, mais celle-ci n'a pas le choix. Surtout que Trump n'est pas le genre de personne avec qui on peut négocier quand il s'agit d'un sujet en lien avec la Chine... Cependant, vendre TikTok avant le 20 septembre n'est pas forcément gagner. Dans l'éventualité où cette piste échoue, TikTok est en train d'anticiper en ce moment la fermeture de l'application aux États-Unis.

TikTok prépare ses équipes à l'arrêt des activités américaines

TikTok ce n'est pas une simple application où les utilisateurs ajoutent des vidéos, partagent, like et commente. Le succès de l'app de vidéos courtes a généré de nombreux emplois aux États-Unis. À commencer par les développeurs, l'équipe de modération, l'équipe de maintenance... Si TikTok arrête son activité américaine, tout ce petit monde va perdre son travail et se retrouvera au chômage. Il est inconcevable de faire déplacer son effectif américain dans d'autres pays où d'autres équipes occupent déjà la place.

Si le rachat de TikTok échoue avant le 20 septembre, ByteDance a déjà anticipé et a passé le message en interne...

Une vente devrait recevoir le feu vert des gouvernements des États-Unis et de la Chine. Les éventualités d'arrêt visent également à préparer les opérations mondiales de TikTok à la possibilité que l'un des deux pays bloque tout accord, ont déclaré les sources. ByteDance a demandé aux ingénieurs de TikTok dans un mémo cette semaine d'élaborer des plans de fermeture de l'application aux États-Unis, ont déclaré les sources.

Ce que veut aussi l'entreprise chinoise c'est une belle indemnisation pour ses employés américains. Pour ByteDance, ils ont participé au succès de TikTok aux États-Unis et si tout venait à s'arrêter dès le 20 septembre, ils se doivent de partir avec un joli chèque :

ByteDance prépare également des plans distincts pour que les employés et les fournisseurs américains de TikTok soient indemnisés en cas d'arrêt, a ajouté l'une des sources. TikTok a déjà mis en place un gel de l'embauche aux États-Unis pour la plupart des postes vacants en raison de l'incertitude, n'apportant que 5% du personnel qu'elle prévoyait de recruter, selon la source. ByteDance considère les préparatifs d'arrêt comme un plan de secours et travaille à un accord qui permettrait à TikTok de continuer à fonctionner aux États-Unis sans interruption, ont déclaré les sources.



Si ByteDance compte beaucoup sur le rachat de ses activités américaines pour continuer à faire vivre TikTok aux États-Unis, le second scénario d'une fermeture reste dans l'esprit de la direction de l'entreprise. Nous devrions normalement avoir des informations de manière imminente en ce qui concerne le rachat de TikTok par Microsoft (et peut-être Walmart).



