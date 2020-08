Astuce iOS 14 : retrouvez Music Quiz dans Raccourcis

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

3

iOS 14 n’a pas fini de nous étonner. Après des dizaines de trucs et astuces découverts à chaque nouvelle version, voilà que la dernière bêta fait revivre le Music Quiz de l’iPod !





Si vous aviez autrefois un iPod avec la molette, vous vous rappelez peut-être d’un mini-jeu appelé Music Quiz et qui consiste à deviner la chanson en cours de lecture. Avec iOS 14, Apple a tranquillement relancé ce jeu sous la forme d'un raccourci.

Music Quiz est de retour !

Sur l'iPod, Music Quiz lit un certain nombre de chansons en mode aléatoire et propose cinq options différentes pour vous permettre de choisir la chanson en cours de lecture. La version présente dans Shortcuts (Raccourcis) de ce mini-jeu sur iOS 14 est quasi identique.



Music Quiz fait partie du dossier «Raccourcis de démarrage», qui propose quatre raccourcis différents qui montrent ce que les utilisateurs peuvent faire avec l'application.

Pour lancer Music Quiz sur votre iPhone ou iPad exécutant iOS 14 ou iPadOS 14, il suffit de :

Ouvrez l'application Raccourcis

Appuyez sur l'onglet «Mes raccourcis» si nécessaire

Utilisez la barre de recherche et recherchez «Music Quiz»

Appuyez sur le raccourci du même nom

Autorisez le raccourci à accéder à votre bibliothèque Apple Music

Étant donné que le mini-jeu ne fonctionne qu’avec l’application Music native du système, il nécessite des chansons achetées sur iTunes, synchronisées à partir d’un ordinateur ou d’Apple Music. Une fois que vous avez exécuté Music Quiz, tout ce que vous avez à faire est d'augmenter le volume de votre iPhone ou iPad pour écouter les chansons et les deviner correctement.



Le jeu comporte cinq tours et affiche les cinq réponses différentes à l'écran avec le nom des chansons, des artistes et des œuvres d'art de l'album. Vous pouvez continuer à jouer plus de tours ou même partager votre score sur les réseaux sociaux.



Une belle trouvaille qui montre surtout à quel point l’app Raccourcis est puissante. On peut d’ailleurs modifier ce mini jeu pour l’améliorer. Sympa !



Et vous, vous avez des astuces iOS 14 à partager ?