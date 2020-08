Amazon : La livraison en drone est autorisée pour des essais aux États-Unis

Julien Russo

En quête permanente d'évolution, Amazon avait présenté il y a quelques années son futur service "Amazon Prime Air" qui consiste à livrer ses clients en quelques minutes via des drones. Jusqu'ici, ce qui avait bloqué c'est que le géant américain n'avait pas les autorisations nécessaires.

Amazon a le feu vert pour essayer son service de livraison par drone

Après avoir développé son propre service de livraison pour éviter de passer par des prestataires et faire des économies sur les commandes, Amazon cherche maintenant à proposer des livraisons par des drones pour les petites commandes à poids faible. Aux États-Unis, les choses commencent à évoluer et le service se concrétise. L'administration fédérale de l'aviation (FAA) a donné son accord pour que "Amazon Prime Air" commence à effectuer ses premiers essais dans des conditions réelles.

Pour l'instant l'entreprise de Jeff Bezos n'a pas mentionné où elle effectuera ses premières expérimentations et quand elle le fera. Mais une chose est sûre c'est que pour Amazon c'est la livraison de demain et elle ne compte pas se faire doubler par ses concurrents.

L'entreprise exploitera des drones hybrides de nouvelle génération avec une forme hexagonale.

Pour effectuer des livraisons par drone, Amazon doit obtenir l'autorisation de chaque pays, mais ne pourra pas le faire partout, il faudra par exemple éviter les logements proches des aéroports ou des bases militaires. Si le service sort en France, toutes les adresses ne pourront être éligibles.

David Carbon le vice-président du groupe explique :

Cette certification est une étape importante pour Prime Air et indique la confiance de la FAA dans les procédures d'exploitation et de sécurité d'Amazon pour un service autonome de livraison de drones qui livrera un jour des colis à nos clients dans le monde entier.

S'il y a encore quelques années nous n'avions jamais pensé recevoir nos colis par des drones, cette réalité pourrait arriver bien plus vite qu'on le croit. De grands acteurs de livraison comme UPS étudient des prestations de livraison par des drones pour satisfaire une nouvelle clientèle désireuse de livraison rapide et quelques soit le jour de l'année. La FAA a approuvé aux États-Unis des vols d'essai également pour UPS et Wing (une filiale d'Alphabet).

Pour l'instant ce sont les petites commandes qui sont livrées, pour faire simple ne vous attendez pas à recevoir une TV 65" en drone, mais plutôt un repas, une boite de médicament ou encore des capsules pour votre machine à café.

Comment fonctionnera la livraison Amazon Prime Air ?

Imaginez que vous êtes sur l'application Amazon et vous voulez acheter une paire de chaussettes. Lors de la commande, l'application vous proposera la livraison le lendemain, le soir même ou la livraison dans environ 30 minutes par drone.

Une fois la commande validée, des instructions arriveront dans le centre Amazon à côté de chez vous, un préparateur de commande aura pour mission de remplir une boite "Prime Air" que devra transporter le drone jusqu'à votre domicile. Une fois la boite remplie, celle-ci se dirige vers le drone qui se charge de correctement sécuriser le maintien de la boite avec votre commande à l'intérieur.

Une fois que tout est prêt, le drone prend son envol vers l'adresse qui lui a été au préalable indiquée.

Tout comme une livraison physique, le drone envoie sa localisation au client qui pourra suivre l'avancée sur son application !



Une fois arrivé devant le logement, le client Amazon reçoit une notification sur son smartphone, le drone dépose le colis devant la porte puis repart vers le centre Amazon où il sera rechargé pour effectué une autre livraison.

Ce nouveau mode de livraison va permettre à l'entreprise de répondre toujours plus efficacement aux nombreuses commandes et permettra d'assurer des délais de livraison de moins d'une heure sans aucun coût.

