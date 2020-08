Neuralink : la société d’interface cerveau-machine fait une démo

La société d’interface cerveau-machine d’Elon Musk nommé Neuralink, a réalisé vendredi une démonstration en direct de sa technologie, montrant un appareil de la taille d’une pièce sans fil. Revenons en détails sur l'impact de cette technologie.

Tests effectués sur des porcs vivants

La start-up, qui a été lancée en 2016 et qui est financée principalement par Musk, a déclaré qu’elle concevait de minuscules "fils" flexibles 10 fois plus fins qu’un cheveu humain, dans le but de traiter les lésions cérébrales et les traumatismes, tout en permettant un jour une symbiose entre les humains et l’intelligence artificielle. La conception a été testée sur au moins 19 animaux différents avec des robots, avec en résultat final, un taux de réussite d’environ 87% selon la présentation de l’entreprise l’année dernière.

Musk l’a décrit vendredi comme «un Fitbit dans votre crâne». Pour ces tests, le PDG de Tesla et SpaceX a amené trois porcs, qui avaient divers niveaux d’intérêt à coopérer. Finalement, le public a vu des signaux neuronaux en temps réel provenant de l’un des porcs, que Musk a nommé Gertrude. Selon Musk, Gertrude a eu l’implant depuis environ deux mois. Il s’agissait de l’une des premières démonstrations de la technologie en action par l’entreprise.



Elon Musk a tweeté fin juillet :

Nous montrerons des neurones qui se déclenchent en temps réel le 28 août. La matrice dans la matrice.

En juillet 2019, il avait même déclaré qu’il espérait avoir un implant chez un patient humain d’ici la fin d'année 2020. L’installation d’une puce pour remplacer une petite partie du crâne humain, par exemple, pourrait restaurer la fonction des membres, améliorer les mouvements humains, résoudre les problèmes de vue et d’audition et aider à lutter contre des maladies comme la maladie de Parkinson, affirme la société. Lors de la présentation du vendredi, Musk a énuméré un certain nombre de conditions différentes sur lesquelles Neuralink se concentre actuellement, notamment la perte de mémoire, et la paralysie.



Il a déclaré que le processus “d’obtention d’un lien” ne nécessiterait pas d’anesthésie générale, et il espère qu’un robot fera toute la chirurgie en moins d'une heure (rien que ça). Musk a déclaré que les personnes qui reçoivent le dispositif Neuralink se retrouvent avec une petite cicatrice après l’insertion des électrodes dans le cerveau, et si elles sont bien faites, il n’y aura pas de sang. Il l’a décrit comme étant de la taille d’une grosse pièce de monnaie.



Comme son nom l’indique, les rôles des activités neuronales sont très importants pour la technologie de Neuralink.

L’objectif à long terme du groupe d’obtenir une symbiose humaine avec l’intelligence artificielle (IA) commence par connecter des électrodes dans tout le cerveau et lire ses signaux neuronaux en masse. La collecte d’énormes quantités de données à partir des signaux finirait par apprendre au logiciel de Neuralink comment le cerveau les utilise pour communiquer avec le reste du corps, conduisant finalement à une certaine quantité de réplication et de direction.



Chad Bouton, vice-président de l’ingénierie avancée des instituts Feinstein pour la recherche médicale espère que le groupe de Musk se concentrera, au moins dans un premier temps, sur les personnes ayant le plus besoin de cette technologie, y compris les personnes gravement handicapées. Pour les personnes atteintes de maladies telles que la SLA, une maladie progressive du système nerveux qui affecte les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière, une telle technologie peut ouvrir de nouvelles façons de bouger et de parler . Il a également déclaré que ce type de technologie ne sera probablement pas utilisé pour le grand public pendant plus d’une décennie.



Derrière l'énorme buzz du patron de Tesla avec sa société Neuralink, beaucoup moins connu du grand public, Musk continue de progresser dans un domaine qui peut donner le sourire à certains. Même s'il est vrai que cette technologie peut faire froid dans le dos, le sujet du "robot qui remplace l'homme" pourrait arriver beaucoup plus vite une fois que ce genre de technologies sera au point.



