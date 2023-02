La démo de 300 W de Xiaomi recharge un téléphone en 5 minutes !

Apple charge ses iPhone les plus rapides à 27 Watts. Xiaomi, le géant chinois, vient d'atteindre un chiffre dix fois supérieur. Oui, celui qui a été banni des États-Unis vient de présenter une charge à 300 W ! Un résultat impressionnant qui pose quelques questions sur la durée de vie de la batterie de l'appareil cible.

Le Redmi Note 12 Pro+ chargé en 5 minutes

À la fin du mois d'octobre, Xiaomi a présenté sa technologie de charge 210 W par le biais de sa sous-marque Redmi, qui a finalement été battue par une version de 240 W de Realme - qui fait partie du groupe Oppo et OnePlus - au début du mois de février. Étant donné que c'est la semaine du MWC, Xiaomi a rapidement réagi aujourd'hui en présentant une énorme démonstration de 300 W, qui ramène le temps de charge à un peu moins de cinq minutes, soit un gain de plus de 50 %. Xiaomi a ajouté que ce nouveau chargeur de 300 W est de la même taille que son homologue de 210 W, grâce à une meilleure conception modulaire et à une meilleure dissipation de la chaleur à l'intérieur.

La démo de 300W présentait un Redmi Note 12 Pro+ modifié avec une batterie de 4 100mAh, ce qui est un peu plus petit que les 4 300mAh dans le Redmi Note 12 Discovery Edition de 210 W. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le téléphone a atteint 20 % en un peu plus d'une minute, avant d'atteindre les 50 % en 2 minutes 12 secondes, puis 100 % en un peu moins de 5 minutes. Le compteur d'énergie a indiqué une entrée de pointe d'un peu plus de 290 W pour le chargeur, et il a également réussi à maintenir 280 W et plus pendant environ deux minutes à un moment donné.



La société a déclaré que la batterie contient des cellules plus puissantes de 15C (par opposition aux cellules de 10C de la Discovery Edition), qui se composent de nouveaux matériaux en carbone à la place de certaines parties conventionnelles en graphite, réduisant ainsi l'épaisseur des électrodes de 35 %. Associée à une formule d'électrolyte améliorée, cette batterie lithium-ion peut offrir une densité de puissance plus élevée avec un taux de charge et de décharge plus rapide, tout en réduisant la quantité de chaleur produite au cours du processus. Ces cellules ultrafines sont ensuite empilées avec des matériaux thermiques entre elles dans le cadre d'une nouvelle conception "sandwich", afin d'optimiser la dissipation de la chaleur tout en faisant un meilleur usage de l'espace interne. En ce qui concerne la sécurité, Xiaomi a affirmé qu'il y a plus de 50 fonctionnalités intégrées dans le système pour garder un œil sur le courant, la tension et la température sur chaque puce de charge.



L'annonce faite par Xiaomi ce jour est impressionnante, elle pourrait poser un nouveau jalon dans l'industrie mobile. Reste à savoir comment le téléphone se comportera sur la durée, notamment le nombre de cycles de charge qu'il pourra supporter avec une telle charge. La vidéo est disponible sur Weibo.