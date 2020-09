Facebook menace de bloquer le partage d'articles en Australie

Corentin Ruffin

Nouvelle guerre à venir entre Facebook et l'Australie ? Une chose est sûre, c'est qu'on en prend la direction avec le début d'un bras de fer entre le pays et le réseau social.



En effet, le petit protégé de Mark Zuckerberg menace les utilisateurs australiens de partager des informations sur le réseau social en cas de validation d'un projet de loi du régulateur de la concurrence du pays.



Ce dernier, s'il entre en vigueur, obligera le réseau social à payer les médias locaux pour leurs contenus.

Facebook obligé de payer les médias australiens ?

La Commission australienne de la concurrence et des consommateurs (ACCC) a soumis un projet de loi de réglementation qui a pour objectif de "remédier aux déséquilibres du pouvoir de négociation entre les entreprises de médias d'information australiens et les plates-formes numériques".



Chose qui n'est pas du goût de Facebook, qui serait contraint alors de négocier sous 3 mois et de rémunérer les médias locaux pour leurs articles... Même son de cloche pour Google, qui a déjà envoyé une lettre ouverte, devrait payer pour l'utilisation des contenus.



Facebook a répondu à cette nouvelle :

En supposant que ce projet de code devienne loi, nous arrêterons à contrecœur d'autoriser les éditeurs et les personnes en Australie à partager des informations locales et internationales sur Facebook et Instagram. Ce n'est pas notre premier choix - c'est notre dernier. Mais c’est le seul moyen de se protéger contre un résultat qui défie la logique et qui nuira, et non d’aider, à la vitalité à long terme du secteur australien des nouvelles et des médias.

Le réseau social se défend en affirmant que oui, les articles et leurs partages sont primordiaux, mais ils offrent déjà des "outils et des formations gratuites pour aider les entreprises de médias à atteindre un public beaucoup plus large qu'auparavant".



Dans un mouvement possiblement lié au projet de code de l'ACCC, Facebook a envoyé une notification à tous les utilisateurs, expliquant que ses conditions d'utilisation seront mises à jour à partir du 1er octobre pour lui permettre de supprimer ou de restreindre l'accès à tout contenu.



