iPhone 12 5G mmWave : des expéditions réduites à cause du COVID

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Quelques semaines auparavant, nous apprenions que le futur iPhone 5G, qui fait de plus en plus parler de lui, serait compatible avec la norme 5G.



Seulement, nous ne savions pas encore quels réseaux seraient pris en charge : les réseaux sous-6 GHz ou mmWave ? C'est Kuo, célèbre analyste, qui donnait alors la réponse en affirmant que certains modèles auraient le droit aux deux.



Mais, celui-ci revient à la charge aujourd'hui en déclarant que les modèles compatibles avec mmWave feraient face à une diminution des expéditions à cause de la pandémie...

Kuo : les iPhone 12 mmWave seront moins nombreux que prévu

Pour faire la différence entre les deux réseaux, il faut savoir que mmWave, la technologie 5G la plus rapide (mais la plus chère à produire), sera utilisée dans les zones urbaines denses comme les grandes villes, tandis que les réseaux sub-6 GHz se réservent à de plus petites zones.



Le mois dernier, Kuo affirmait que certains modèles d'iPhone 12 (les Pro ?) prendront en charge les deux réseaux tandis que les autres modèles se "contenteront" de la norme sub-6 GHz.



Seulement, l'analyste a eu vent aujourd'hui d'une réduction des expéditions suite à la pandémie qui a touché le monde entier. Cette réduction pourrait réduire la vente de ses appareils de moitié au cours des deux prochaines années : les expéditions n'atteindront respectivement que 4 à 6 millions en 2020 et 25 millions en 2021.



Une grande chute quand les prévisions étaient estimées autour de 10 à 20 millions et de 40 à 50 millions d'unités.



Pour rappel, hier nous avons eu la confirmation d'un nouveau coloris pour l'iPhone 12.



Source