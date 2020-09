Une nouvelle coque d'iPhone 12 Pro en fuite

Les informations concernant les iPhone 12 pleuvent ces derniers jours. Après le coloris bleu marine puis la confirmation du Lidar sur la gamme Pro, voici une nouvelle coque qui atteste du nouveau module photo.

iPhone 12 Pro : le lidar géré par les coques

Cette fois, c'est le leaker Mr White, un twittos qui commence à se faire un nom autour des annonces Apple, qui propose une photo d'une coque supposée pour iPhone 12 Pro.



On ne la voit pas en entier mais le cliché permet de distinguer le bloc photo de l’iPhone 12 Pro. Comme sur l'iPhone 11 Pro, ce serait un triple capteur mais accompagné d'un scanner Lidar pour calculer précisément la profondeur de champ, la mise au point en basse lumière et améliorer la réalité augmentée.



En regardant bien, les découpes des trois capteurs principaux semblent légèrement plus grandes, ce qui correspond à une fuite que nous relayons en exclusivité la semaine dernière. On distingue aussi un poinçon pour le flash LED et un autre pour le LIDAR.



Une énième fuite qui corrobore tout ce que l'on sait sur les futurs iPhone 2020, les premiers iPhone 5G. On s'attend à quatre modèles, trois tailles différentes et des nouveautés importantes comme le nouveau design carré, des coloris inédits, une dalle OLED pour tous, un rafraîchissement 120 Hz sur les Pro, un lidar sur les Pro et une puce A14 encore plus puissante et économe.



