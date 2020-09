Le ticket de métro dans son iPhone devient possible à Washington DC

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

1

Avoir son ticket de métro à l'intérieur de son iPhone avec l'application wallet, grâce à Apple Pay, va bientôt devenir possible à Washinghton DC. Il paraît même que d'autres villes vont elles aussi avoir le droit à cette nouveauté que l’on trouve actuellement à New-York ou encore Tokyo par exemple.



Un ticket de métro directement dans son smartphone

À partir de l'année prochaine, les passagers de la région métropolitaine de Washington DC pourront ajouter leur carte tarifaire rechargeable SmarTrip à l'application Wallet. Du coup, ils n'auront plus qu'a simplement tenir leur iPhone ou leur Apple Watch près d'un lecteur de paiement sans contact dans les gares Metrorail ou dans les bus Metrobus pour payer leur tarif.



Cette fonction est baptisée "le mode de transport express". Le mode de transport express permet le paiement en un clic, éliminant le besoin de s'authentifier avec Face ID, Touch ID ou un mot de passe. L'appareil n'a pas non plus besoin d'être réveillé ou déverrouillé. Cette annonce intervient moins de deux semaines après que Transport for London ait déployé Apple Pay avec le mode Express Transit sur son système. Apple Pay avec le mode de transport express est également déployé dans 85 stations MTA supplémentaires à New York ce mois-ci.

Metro is mobile ready, GM/CEO Wiedefeld announces. SmarTrip is coming to iPhone & Apple Watch next year. More announcements soon! #wmata #Apple #iPhone pic.twitter.com/xHmOW2yFXp — Metro (@wmata) December 12, 2019

Disponible ailleurs

Le mode de transport express est également pris en charge à Portland, Pékin, Shanghai et au Japon. On espère une arrivée en France dans les mois à venir, et plus précisément à Paris. Une carte Navigo directement intégrée dans son wallet qui permet de transformer le téléphone en titre de transport serait bien pratique.