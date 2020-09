watchOS 7 bêta 7 est disponible mais pas iOS 14

Une semaine après la dernière bêta, watchOS s’offre donc une nouvelle version qui apporte essentiellement des correctifs. Apple n’a pas jugé utile de sortir une nouvelle version pour iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 et MacOS 11 cette fois.

Apple vient de publier la bêta 7 de watchOS 7 - build 18R5378a - à destination des développeurs sur l’Apple Watch. C’est la seule version bêta pour le moment, iOS 14 et iPadOS 14 n’ont pas le droit à une septième bêta.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.