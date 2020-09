Apple Pay : comment ça marche en vidéo

Si le système est facile à installer, il suffit de scanner sa carte dans Wallet (mais pas toujours si la carte physique est dissociée de la carte mobile), Apple Pay est aussi pratique en période de pandémie. Sans contact, Apple Pay fonctionne même au-delà de 50€, la limite en France pour les paiements CB sans contact . En effet, en passant par Face ID, Touch ID ou code, les transactions sont sécurisées et permettent d'utiliser le plafond de votre carte. A l'utilisation, Apple Pay fonctionne dans tous les magasins où le paiement sans contact est disponible, sur Internet chez une grande partie des revendeurs ainsi que dans les apps. Un double clic sur le bouton Power sur les iPhone à encoche ou sur le bouton Home pour les autres, lancent le processus. Il suffit alors de vous authentifier. Pour les détails, regardez la vidéo explicative :

Apple Pay date de 2015, mais Apple s'est dit qu'un petit rappel ne fait pas de mal. Encore une fois, la firme propose un tutoriel vidéo ciblé sur sa page Youtube. Alors que le service de paiement mobile sans contact explose les compteurs un peu partout (et notamment en France avec 99% des banques compatibles), voilà une vidéo "comment ça marche" pour compléter notre tuto Apple Pay publié à la sortie du service.

