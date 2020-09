Bumble, le concurrent de Tinder, prépare son introduction en bourse

Alexandre Godard

Bumble prépare son entrée en bourse. Le concurrent de Tinder compte faire son apparition dans le monde de la bourse pour le début d'année 2021. Revenons ensemble sur la montée en puissance de cette société qui a un lien éloigné avec les créateurs de Tinder.



Bumble - l'entrée en bourse

Contre toute attente, le confinement a profité aux sites et applications de rencontre. Cette semaine, le concurrent londonien de Tinder, Bumble, s’est révélé être en pleine préparation d’une introduction en bourse, selon Bloomberg. La société n’avait pas encore franchi le pas, et comme de nombreuses autres entreprises, avait dû revoir ses plans lors de la crise sanitaire, et retarder ce genre d’opérations.



Des sources familières au dossier ont déclaré que cette introduction en bourse pourrait être attendue pour le début de l’année 2021. Bumble chercherait à atteindre une valorisation comprise entre 6 et 8 milliards de dollars. Son principal concurrent, Match Group, pèse aujourd’hui un peu plus de 29 milliards de dollars, et a vu son cours progresser de 47,35 $ au 20 mars dernier. Le 5 août dernier, un pic à 120 $ avait été atteint.



Les applications de rencontres sont assez discrètes quant il s’agit d’évoquer leurs nombres d’utilisateurs, mais Match Group déclarait début août que Tinder avait réussi à rassembler 500 000 utilisateurs supplémentaires lors du dernier trimestre, et aurait dépassé pour la première fois la barre des 5 millions d’utilisateurs payants.

L'histoire de Bumble

Bumble, de son côté, est né en 2014. La société est gérée par Whitney Wolfe Herd, qui avait cofondé Tinder en 2012. Elle avait quitté l’entreprise à la suite d’une plainte de harcèlement sexuel qui lui avait fait toucher un million de dollars. Depuis, l’application s’est déployée en France en 2016. L’année dernière, la société Blackstone Group Inc a pris une participation majoritaire dans Bumble. L’opération avait permis à l’entreprise d’être évaluée à 3 milliards de dollars.



On leur souhaite une réussite pour cette entrée en bourse.



Source

