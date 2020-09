Disney+ : The Mandalorian s02 arrive le 30 octobre !

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Si les français ont pu officiellement goûter à The Mandalorian sur Disney+ depuis le mois d'avril dernier, la saison 2 pointe déjà le bout de son sabre laser.



La série créée par Disney autour de l'univers Star wars est disponible depuis novembre dernier aux USA, il était donc temps de lancer les nouveaux épisodes.



The Mandalorian 2 sort le 30 octobre 2020

Les fans de Star Wars peuvent cocher la date du 30 octobre dans leur calendrier. Ce sera le lancement de la deuxième saison de The Mandalorian sur Disney+ avec un épisode par semaine.



L'annonce a été faite sur Twitter, sans bande-annonce mais il y a fort à parier que la plateforme ait prévu 10 nouveaux épisodes pour sa série phare. Après la diffusion de la première salve qui comprenait 8 parties, on se rappelle que Disney+ avait essuyé un grand nombre de désabonnements.



Reste désormais à connaitre l'histoire qui a été prévue par les scénaristes autour de Baby Yoda. Jon Favreau, le réalisateur, a fait appel à de nouveaux acteurs pour cette suite qu'il qualifie logiquement de continuation. On retrouvera Timothy Oyphant, Temuera Morrison, Michael Biehn ou encore Katee Sackhoff.



C'est le moment de s'abonner à Disney Plus.

Après les aventures de Jango et Boba Fett, un nouveau héros émerge dans l'univers Star Wars. L'intrigue, située entre la chute de l'Empire et l'émergence du Premier Ordre, suit les voyages d'un chasseur de primes solitaire dans les contrées les plus éloignées de la Galaxie, loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Retrouvez de nouveaux épisodes de #TheMandalorian dès le 30 octobre sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/AMGqil3MnI — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) September 2, 2020

Télécharger l'app gratuite Disney+