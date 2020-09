iPhone 11 : Le smartphone le plus vendu au premier semestre 2020

Julien Russo

On ne cesse d'applaudir le succès de l'iPhone 11. Avec des performances de haut niveau et un prix plus accessible que ses grands frères "Pro" et "Pro Max, Apple a fait de l'iPhone 11 une machine de guerre. Une nouvelle recherche de la société Omdia révèle que l'iPhone 11 a bien été le smartphone le plus vendu au premier semestre 2020 dans le monde entier !

Le classement

Il est toujours difficile d'établir des données fiables sur les ventes de smartphones. Les grandes entreprises comme Apple ou encore Samsung restent discrètes sur le nombre exact de smartphones vendus à travers le monde. Heureusement il y a des cabinets d'analyse et de recherche qui essaient d'établir des classements des smartphones qui ont connu le plus de succès.

D'après Omdia, il ne fait aucun doute que l'iPhone 11 a été un succès phénoménal au premier semestre 2020, bien plus que l'iPhone XR qui était à la première place aussi l'année dernière !



Il y aurait eu à travers le monde 37,7 millions d'iPhone 11 qui ont été expédiés quand loin derrière on retrouve le Samsung Galaxy A51 de Samsung avec 11,4 millions. Une domination impressionnante du marché par Apple ! Surtout que derrière on retrouve l'iPhone SE 2020, l'iPhone XR, le 11 Pro Max et le 11 Pro qui clôture le TOP 10.

Au total, au premier semestre 2020, l'iPhone d'Apple a généré 68,8 millions d'expéditions, un chiffre extraordinaire surtout en pleine crise sanitaire qui a touché le monde entier sur cette période. L'évolution comparée à l'année dernière est impressionnante également parce que l'iPhone était moins présent dans le classement avec seulement 46,8 millions d'expéditions.

Pour Omdia, le succès de l'iPhone 11 viendrait essentiellement son prix et de ses caractéristiques.

Le prix de départ inférieur est un facteur clé du succès de l'iPhone 11. L'iPhone 11 a lancé 50 $ moins cher que l'iPhone XR précédent tout en ajoutant des améliorations matérielles significatives, comme un appareil photo à double objectif. L'iPhone XR ne proposait pas de telles mises à niveau.

Il faut dire que l'iPhone 11 n'avait qu'une mission, c'était d'être le successeur de l'iPhone XR. Apple a proposé le même style de smartphone, de la puissance à un prix plus accessible que les iPhone Pro. Cette recette fonctionne à chaque fois !

On peut aussi remarquer que Samsung est assez absent pour ce premier semestre 2020 comparé au premier semestre 2019. À la place on retrouve la firme chinoise Xiaomi, les Redmi ont très bien fonctionné.

Omdia en conclut :

Apple a expédié 13% d'iPhone en plus au deuxième trimestre de cette année par rapport à l'année précédente grâce au succès de l'iPhone 11 et du nouvel iPhone SE. En revanche, un seul modèle Samsung fait partie du top 10 cette année.

Bien sûr, ces chiffres ne sont pas officiels mais reflètent une fine analyse et recherche du cabinet. Pour rappel, pour le second semestre ce classement devrait être chamboulé avec l'arrivée des nouveaux iPhone 12. Quatre nouveaux modèles avec de nouveaux écrans OLED, un modem 5G et une nouvelle puce ultra puissante. Aucun doute qu'Apple va exploser les statistiques d'expéditions de smartphone !