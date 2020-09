iPod nano 7e génération : Bientôt sur la liste des produits obsolètes

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

On pensait que tous les iPod d'Apple (hors Touch) étaient obsolètes, mais visiblement ce n'est pas le cas. D'après un rapport de MacRumors, Apple prévoit d'ajouter de façon imminente l'iPod nano de 7e génération à sa liste des produits obsolètes, comprenez par là qu'il ne sera plus pris en charge par l'assistance d'Apple.

La fin d'une époque

Si dans le catalogue il ne reste que l'iPod Touch, beaucoup de personnes possèdent encore un iPod qu'ils utilisent ou non. L'iPod nano de 7e génération a été le dernier iPod d'une longue lignée qui a commencé au début des années 2000, Apple l'a commercialisé en septembre 2012 avec modèle rafraichi en 2015.

En général, un produit vendu par la firme de Cupertino devient obsolète quand il franchit la barre des 7 ans. C'est le moment où Apple considère qu'il est temps de tourner la page avec ce produit et de s'intéresser aux versions plus récentes. C'est aussi une manière d'enlever du travail à son service technique, puisque celui-ci est déjà pas mal occupé avec les modèles plus récents, s'il faut en plus s'occuper des appareils commercialisés il y a plus de 7 ans ça deviendrait compliqué...

Autre mauvaise nouvelle, l'iPod Touch de 5e génération va également être ajouté aussi à la liste des produits obsolètes. Il est sorti en même temps que l'iPod nano de 7e générations, soit le 15 octobre 2012. Apple l'avait doté à l'époque d'un meilleur appareil photo, du processeur A5 et de Siri.



Source