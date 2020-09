Samsung dévoile le Galaxy A42 5G, la Tab A7 et la station Trio

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Si vous ne le saviez pas, Samsung a lancé un évènement virtuel durant la nuit du nom de Life Unstoppable durant lequel le constructeur a présenté plusieurs nouveaux appareils.



Ainsi, outre le Galaxy Z Fold 2, nous avons pu faire la connaissance du smartphone Galaxy A42 5G, de la Galaxy Tab A7 et de chargeur sans fil Trio.



Un évènement lancé en même temps que le salon virtuel de l'électronique IFA à Berlin.

Samsung présente plusieurs nouveaux produits, dont le Trio

Pour commencer, le coréen a fait l'annonce du nouveau smartphone Galaxy A42 5G : le petit nouveau de la série Galaxy A est donc compatible avec la 5G et a d'autres beaux arguments.



Avec un écran Super AMOLED de 6,6 pouces et de quatre caméras à l'arrière, le téléphone n'a pas encore de prix, même s'il sera lancé "plus tard cette année" dans un seul coloris noir.



Ce n'est pas tout, puisque Samsung a également fait la présentation de la tablette Tab A7, avec un écran de 10,4 pouces et quatre haut-parleurs Dolby Atmos. Le coréen le décrit comme une « expérience de divertissement d'image et de son en déplacement ».



Enfin, le Wireless Charger Trio est l'équivalent du AirPower d'Apple, permettant de charger des téléphones, des tablettes, des smartwatch, des Galaxy Buds et plus encore.



Source