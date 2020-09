Apple Plans : Des améliorations à Amsterdam et à Lisbonne

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Pour arriver au niveau de Google Maps, Apple a encore beaucoup de travail. La firme de Cupertino le sait, mais n'abandonne pas et mobilise toutes ses équipes pour apporter le maximum de nouveautés et améliorations sur son application de cartographie. Les derniers ajouts et changements ont été détectés au Portugal, mais aussi à Amsterdam.

La vue 3D à Amsterdam

Apple Plans commence à devenir un sérieux concurrent dans de nombreux pays dans le monde. Après avoir fait une grosse mise à jour de l'application aux États-Unis il y a 7 mois, Apple a décidé de s'attaquer à l'Europe. Au programme, ajout de cartes plus détaillées, mais également l'ajout des transports en commun ou encore des vues 3D de certaines villes.

Justement, ce dernier point est le cas de la capitale des Pays-Bas, Apple propose maintenant un affichage en 3D pour Amsterdam, mais aussi pour les villes aux alentours. On retrouve Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hoofddorp, Zaandam et Zandvoort.

Pour l'instant, Apple n'a pas poussé jusqu'à proposer Flyover à Amsterdam, mais il est possible que cela arrive par la suite.

En ce qui concerne le Portugal, la capitale Lisbonne propose des informations détaillées sur les transports en commun. Quelque chose que Apple propose également en France.