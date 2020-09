Apple Watch : Les prototypes étaient dissimulés dans des coques d'iPod

Avec les produits Apple, les fuites vont vite ! Avant le lancement de l'Apple Watch, la firme de Cupertino a dû prendre des mesures drastiques pour éviter que des photos se retrouvent à tourner sur les réseaux sociaux. Une anecdote est apparue il y a quelques jours, celle-ci montre comment l'Apple Watch était utilisé en interne chez Apple.

Les clichés d'un futur produit Apple peuvent se vendre à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Avec le temps, Apple a appris à prendre des précautions pour éviter que certains leakers gâchent la surprise avant l'annonce officielle. Deux clichés dévoilés par le compte Twitter @AppleDemoYT montrent comment les ingénieurs chez Apple faisaient pour utiliser des prototypes de préproduction afin d'effectuer les expérimentations nécessaires.

La direction d'Apple avait pris la décision d'inclure l'écran dans... une coque qui ressemble à un iPod ! Pas de bracelet, pas de visibilité sur les boutons à côté, tout a été fait dans le respect de la culture du secret qui règne chez Apple.

Chaque prototype avait des informations liées à la configuration et possédait également un numéro de série sur une étiquette à l'arrière. Pendant plusieurs mois, l'Apple Watch a circulé de cette façon en interne au siège d'Apple. Une fois que tous les tests étaient terminés, l'Apple Watch fut envoyé vers la production de masse dans les usines des partenaires.

Cette anecdote montre jusqu'où la firme de Cupertino est prête à aller pour protéger ses produits avant une grosse annonce. On remarquera que cela a marché puisque si on se souvient bien, il n'y a pas eu de fuite visuelle avant l'annonce de l'Apple Watch.

Prototype Apple Watch (Original) with matching Security Case and box. The Security Case was used to conceal the design before release durning transportation; and makes the Watch look similar to an iPod Nano. #appleinternal pic.twitter.com/2q0y8l6oso