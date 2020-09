Nouvelle bêta 7 disponible pour tvOS 14, iOS 14, iPadOS 14 et MacOS 11

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Ce qui est formidable chez Apple c'est que tout est calme et d'un seul coup il tombe une avalanche de nouvelles mises à jour ! À l'approche du lancement officiel de tvOS 14, macOS Big Sur et iOS 14/iPadOS 14, Apple propose une nouvelle bêta pour chacun des OS cités ci-dessus.

Beta 6 pour MacOS 11 et 7 pour iOS 14

Si vous êtes développeur iOS, vous pouvez dès maintenant télécharger la 7e bêta d'iOS 14, d'iPadOS 14 et de tvOS 14. Pour macOS 11 Big Sur, il s'agit de la 6e bêta.

Pour télécharger la mise à jour sur votre iPhone et iPad, rendez-vous dans les réglages puis Général et Mise à jour logicielle.

Sur l'Apple TV, direction l'application Réglages > Système et Mises à jour logicielles.

Pour macOS, vous devez vous rendre dans le menu de la pomme en haut à gauche de votre écran puis dans "à propos de ce Mac".

La version bêta publique devrait arriver dans les prochaines heures ou au plus tard demain ! Apple préfère d'abord tester les nouvelles versions avec les développeurs en cas de gros bug.



Nous mettrons à jour l’article avec les nouveautés.