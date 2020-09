Nouvelle publicité de l'iPhone sur la confidentialité (avec de l'humour)

Il y a 4 heures

Julien Russo

4

L'iPhone a de nombreux atouts quand on le compare à la concurrence. Que ça soit au niveau de ses fonctionnalités, de l'OS ou même des composants internes de l'appareil. L'argument majeur mis en avant dans les publicités, c'est la confidentialité. Dans un monde où on est espionné de partout, un smartphone qui préserve votre vie privée, ça compte beaucoup !

Nouvelle publicité

Si on regarde les nombreux spots publicitaires de l'iPhone depuis ces dernières années, vous verrez que les deux sujets préférés d'Apple sont les photographies avec l'iPhone et la confidentialité d'iOS. Une fois encore, la firme de Cupertino a sélectionné ce deuxième sujet pour vanter la protection de votre vie privée quand vous êtes sur iPhone.



Dans cette nouvelle publicité, Apple a joué la carte de l'humour. On aperçoit des acteurs qui dévoilent en criant leur activité personnelle sur leur smartphone. On retrouve par exemple un homme dans un bus qui dit aux passagers de l'avant puis de l'arrivée qu'il a visité huit sites internet d'avocats spécialisés dans les divorces. Interviens après une femme dans un cinéma qui indique son adresse mail à une autre personne en pleine séance.

Plus insolite encore, on retrouve la séquence d'une femme avec un mégaphone qui communique le numéro de sa carte bancaire à l'ensemble des passants autour d'elle.

À travers cette publicité qui joue sur le ton de l'humour, Apple cherche à faire passer un message fort. Celui qui vous explique que certaines choses ne doivent pas être partagées.

La firme de Cupertino rappelle également que si l'iPhone est l'un des meilleurs smartphones sur le marché dans cette catégorie, c'est parce que les développeurs de l'Apple Park ont conçu iOS pour vous permettre de contrôler vos informations personnelles et donc de protéger votre vie privée.

Les points où iOS agit pour la protection de votre vie privée

C'est bien les beaux discours. Mais qu'est-ce que fait réellement Apple derrière pour vous apporter une confidentialité optimale ?

Safari : Sur son navigateur internet par défaut, Apple a mis en place une fonctionnalité de prévention intelligente du traçage. Celle-ci empêche les annonceurs de vous pister et de surveiller votre navigation internet pour après vous proposer des publicités ciblées.

: Sur son navigateur internet par défaut, Apple a mis en place une fonctionnalité de prévention intelligente du traçage. Celle-ci empêche les annonceurs de vous et de votre navigation internet pour après vous proposer des publicités ciblées. Plans : L'application de cartographie d'Apple n'associe pas vos données à votre identifiant Apple. Les données recueillies pour améliorer l'application sont anonymes de A à Z. De plus, utiliser Apple Plans c'est une discrétion totale sur les lieux que vous avez visités, Apple explique ne pas les conserver.

: L'application de cartographie d'Apple vos données à votre identifiant Apple. Les données recueillies pour améliorer l'application sont de A à Z. De plus, utiliser Apple Plans c'est une discrétion totale sur les lieux que vous avez visités, Apple explique Photos : L'application où sont hébergées vos photos est entièrement automatisée . Autrement dit, le classement de vos photos se fait directement sur l'appareil et non pas via un système externe.

: L'application où sont hébergées vos photos est entièrement . Autrement dit, le classement de vos photos se fait directement sur l'appareil et non pas via un système externe. iMessage : Les messages qui transitent dans les data center d'Apple sont entièrement cryptés . Il n'y a que vous et votre destinataire qui les voyez.

: Les messages qui transitent dans les data center d'Apple sont entièrement . Il n'y a que vous et votre destinataire qui les voyez. Siri : L'intelligence artificielle chez Apple est très surveillée pour améliorer l'assistant vocal. Cependant, les équipes qui travaillent sur les enregistrements (donc vos requêtes) ne savent pas qui vous êtes . Votre identifiant Apple n'est pas relié à Siri. Apple explique qu'un identifiant aléatoire est transmis à ses services.

: L'intelligence artificielle chez Apple est très surveillée pour l'assistant vocal. Cependant, les équipes qui travaillent sur les enregistrements (donc vos requêtes) . Votre identifiant Apple n'est pas relié à Siri. Apple explique qu'un identifiant aléatoire est transmis à ses services. Apple Pay/Wallet : toutes les cartes bancaires et cartes de fidélité que vous insérez dans l'application Wallet sont masquées . Apple n'y a pas accès et ne conserve aucune information permettant de faire un lien entre vous et la transaction.

: toutes les cartes bancaires et cartes de fidélité que vous insérez dans l'application Wallet sont . Apple n'y a pas accès et ne conserve permettant de faire un lien entre vous et la transaction. Santé : L'application Santé recueille beaucoup d'informations. Apple est conscient qu'il s'agit d'information très personnelle, c'est pour cela qu'iOS vous laisse le choix des informations que vous souhaitez mettre dans "Santé" et avec qui vous souhaitez les partager. Vous avez un total contrôle !

L'App Store et Connexion avec Apple

Sur sa page dédiée, la firme de Cupertino explique que chaque développeur qui publie une application sur l'App Store se doit de respecter les règles strictes en lien avec la confidentialité.

Vous l'avez probablement remarqué, si une application a besoin d'accéder à l'album photo, à vos contacts, à votre localisation... Une pop-up va s'ouvrir pour récupérer votre accord. Cette fonctionnalité est présente depuis très longtemps sur iOS, c'est un atout majeur pour la maitrise de votre confidentialité.



Le dernier point qu'on abordera concerne "Connexion avec Apple", il s'agit du concurrent de Connexion avec Facebook, Twitter, Google...

L'avantage du système d'Apple, c'est la maitrise sur les informations que vous transmettez vers le site où vous souhaitez créer votre compte.

Par exemple, vous pouvez décider de communiquer votre nom et votre adresse mail... ou non ! C'est à vous de choisir.

Dans le cas où vous ne souhaitez pas communiquer votre adresse mail personnelle, vous pouvez demander à Apple de vous créer une boite mail virtuelle. Dès que cette boite mail recevra un mail, Apple vous transfèrera automatiquement le mail vers votre boite mail personnelle, le tout sans regarder de quoi il s'agit.



La confidentialité chez Apple a pris une place très importante avec le temps. L'entreprise sait aussi que c'est un argument très persuasif pour quelqu'un qui hésiterait à quitter l'univers d'Android pour iOS.