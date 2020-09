Apple est favorable à la liberté d'expression

Lorsque la législation nationale et les normes internationales en matière de droits de l’homme diffèrent, nous suivons la norme la plus élevée. Lorsqu’elles sont en conflit, nous respectons le droit national tout en cherchant à respecter les principes des droits de l’homme internationalement reconnus.

En effet, Apple vient de publier une politique concernant les droits de l’homme s'engageant pour la liberté d’information et d’expression. Bien que la Pomme soit tenue de "respecter les lois locales", elle s'engage "à respecter les droits de l’homme de tous ceux dont la vie est concernée, y compris ses employés, ses fournisseurs, ses sous-traitants et ses clients".

Depuis quelques années, Apple est souvent pointé du doigt par rapport à ses décisions autour de la liberté d'expression suite à des pressions mises par certains pays, dont notamment la Chine. En effet, on pense notamment au fait que la Pomme a décidé d'aller dans le sens du pays lors de tournages de contenus pour Apple TV+, interdisant aux scénaristes de mettre le pays de l'Empire céleste dans une mauvaise position. Mais, ce n'est pas tout, puisque Cupertino est allé jusqu'à interdire certaines applications de presse sur l'App Store chinois. Seulement, Apple semble vouloir doucement, mais sûrement, changer de position en indiquant clairement être favorable à la liberté d'expression...

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.