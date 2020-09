Tinder : l'évènement Swipe Night lancé à l'international

L'application de rencontres a annoncé aujourd'hui que sa série de vidéos interactives (Swipe Night) serait disponible en Asie et sur d'autres marchés internationaux à partir du 12 septembre, offrant aux utilisateurs un autre moyen de se connecter alors qu'ils continuent de rester chez eux à cause de la pandémie COVID-19. Depuis près d'un an, les utilisateurs américains peuvent déjà y prendre part.



"Swipe Night" de Tinder se mondialise

Comme aux États-Unis, où "Swipe Night" a été lancé en octobre dernier, la version internationale de "Swipe Night" sera diffusée le week-end. Pour le public en dehors des États-Unis, trois épisodes consécutifs sont prévus, en commençant par le premier, le 12 septembre de 10 h 00 à minuit.



Semblable à "Black Mirror: Bandersnatch" de Netflix et à d'autres divertissements interactifs, "Swipe Night" présente aux téléspectateurs un récit "Choisissez votre propre aventure", mais chacun de ses épisodes ne dure que sept minutes et les choix des utilisateurs sont ajoutés à leur profil, leur donnant un autre moyen de déterminer si quelqu'un est un bon match.



"Swipe Night" n'est pas le premier événement intégré à l'application Tinder pour accroître l'engagement des utilisateurs.. D'autres exemples, organisés l'année dernière avant la pandémie, comprenaient le mode "Spring Break" et le mode "Festival", qui ont aidé des membres aux États-Unis à trouver d'autres personnes qui se dirigeaient vers les mêmes destinations de vacances ou événements.



Maintenant que le COVID-19 a rendu les rencontres en personne moins sûres, "Swipe Night" est devenu un élément important de la stratégie commerciale de Tinder, car elle et ses concurrents se concentrent sur l'organisation de plus d'événements virtuels et de lieux de rencontre. Dans l'annonce d'aujourd'hui, Tinder a déclaré que lors de la pandémie, 52% de messages en plus ont été envoyés via l'application dans le monde, avec un pic le 5 avril, et un "volume de balayage" par les utilisateurs de moins de 25 ans qui a augmenté de 34%.

Swipe Night ça cartonne



En tant qu'expérience d'engagement des utilisateurs, "Swipe Night" s'est avérée suffisamment fructueuse aux États-Unis pour justifier une deuxième saison. Lors de son lancement l'automne dernier, l'utilisation mensuelle de Tinder augmentait, mais les utilisateurs ouvraient moins l'application quotidiennement. Au moment où Tinder a annoncé la deuxième saison de "Swipe Night" en février, Tinder a déclaré que des millions d'utilisateurs s'étaient connectés à la série et que les matchs et les conversations avaient augmenté de 26% et 12%, respectivement.



Désormais, Tinder découvrira si le public du reste du monde, où il est en concurrence avec un grand nombre d'autres applications de rencontres, répondra à "Swipe Night" avec le même niveau d'enthousiasme. Tinder ne dévoile pas le nombre de ses membres par pays, mais son responsable de la communication, Papri Dev, a déclaré que plus de 50% de ses membres dans le monde sont la génération des moins de 25 ans.



Le contenu des marchés asiatiques, notamment la Corée, Taïwan, le Japon, la Thaïlande, le Vietnam et l'Indonésie, sera sous-titré dans les langues locales.



