Test de la batterie PowerCore 10K Wireless de Anker

Il y a 5 heures

Guillaume Gabriel

Réagir

Fruit de notre partenariat avec la marque Anker, voici un nouveau test de produit intéressant avec la batterie PowerCore 10K.



Il faut dire que la firme chinoise réussit à allier qualité et petits prix, faisant de lui l'un des accessoiristes les plus populaires sur les sites d'e-commerce, à raison.



Dernièrement, c'est la batterie externe PowerCore 10K Wireless que nous avons eue entre les mains. Voici notre petit test :

PowerCore 10K Wireless : une batterie avec charge sans-fil

Sur le papier, la PowerCore 10K Wireless a tout pour séduire : affichant une grosse capacité, mais également la possibilité de recharger ses appareils grâce à la charge sans-fil, c'est fort prometteur. Seulement, qu'en est-il de l'utilisation réelle ?



Il faut dire que le constructeur a tout de même un certain passif dans les batteries externes, mais il s'agit là du premier modèle avec la capacité de recharger sans fil.



Avec des dimensions de 14.49 x 7.19 x 1.19 cm, elle adopte un côté pratique pour un accessoire peu encombrant, permettant d'être transporté partout. Seulement, il faut noter son poids de 299 g qui, après plusieurs heures en poche, se fait sentir.

Pas de détails, ni de particularités physiques : la batterie PowerCore 10K Wireless va droit au but en affichant un bouton d'alimentation, un indicateur à charge à leds, deux ports USB-A ainsi qu'un port USB-C pour le chargement de l'accessoire (5 h en moyenne).



Bien sûr, le logo du constructeur sur la face fait office de repère pour la recharge sans fil, avec un patin permettant d'éviter que le smartphone glisse.



Là encore, on note un petit point négatif : la face de recharge est assez fastidieuse, laissant l'utilisateur être très précis sur le placement sous peine de ne pas recharger.



Avec une capacité réelle de 9 887 mAh, la batterie permet de recharger 2,9 fois un iPhone XS avec une charge rapide de 12 W. Malheureusement, en sans fil, on note une limitation à 5 W, ce qui se révèle être très long pour une charge complète.



Alors oui, ce sont les débuts d'Anker sur le marché, et même si les chiffres sont prometteurs, la recharge des smartphones se fera bien mieux à l'aide d'un câble, rendant l'argument du sans fil quelque peu obsolète. Pour un tarif de 49,99€, nous sommes en droit de nous attendre à mieux, puisque entre le poids et la recharge sans fil lente et capricieuse, le véritable plus, c'est sa capacité réelle.



Si jamais vous êtes intéressé par la PowerCore 10K Wireless, c'est le moment !