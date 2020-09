App Store : les techniques discrètes pour recevoir de bonnes étoiles

Il y a 5 heures

Alexandre Godard

Réagir

Il existe des techniques utilisées par les développeurs d'applications pour augmenter leur note sur l'App Store. Et oui, comme toujours, diverses stratégies plus ou moins secrètes sont mises en place afin d'attirer un maximum de clients. Mais c'est tout à fait légal.

Les notes d'applications faussées ?

De temps à autre, une app va vous proposer de lui laisser une note étoilée sur l'App Store. Le Financial Times s'est intéressé à la manière dont certains éditeurs se sont emparés de cette fonction et exploitent différentes stratégies pour orienter ces notations vers les sommets, celui des 5 étoiles.



C'est à partir d'iOS 10.3 qu'Apple a instauré ce système d'alertes pour attribuer une note directement depuis l'app, sans avoir à aller d'abord dans l'App Store. Puisque par le passé, Apple a remarqué que ceux qui faisaient cet effort étaient plutôt motivés par un mécontentement. Au moins cela permettait de "rééquilibrer" la balance.



Saoud Khalifah de FakeSport explique :

Les algorithmes utilisés sont très discrets, is peuvent vous cibler lorsque vous êtes euphorique, lorsque vous êtes chargé en dopamine… ils peuvent utiliser le machine learning pour déterminer lorsque l'utilisateur est le plus enclin à laisser une appréciation positive.

Des techniques connues chez les grandes entreprises qui ont les moyens de s'attacher les services de spécialistes. Ce qui, par conséquent, tend à réduire la pertinence des avis laissés sur l'App Store.



D'ailleurs, un des développeurs de notre app a déjà eu recours à ce genre de pratique par le passé quand il travaillait sur la partie marketing pour des sociétés comme Eurosport, FDJ, BNP... Nous l'avons d'ailleurs mis dans iSoft dès le départ et cette popup s'affiche au bout d'un certain nombre d'utilisations.

Apple ne permet pas de personnaliser le message dans l'invitation à laisser une note, mais le développeur peut la faire précéder de sa propre alerte et la faire surgir à un moment propice. De même que, dans ce message préliminaire, si l'utilisateur se dit satisfait, c'est la boîte de dialogue d'Apple qui lui sera proposée. Tandis que s'il se montre mécontent, il sera plutôt dirigé vers un autre endroit de l'app pour y détailler ses réclamations comme un formulaire. Une autre manière de n'envoyer vers l'App Store que des réactions positives et de traiter les négatives en direct au lieu de les voir apparaître en public.



Des études tendent à démontrer la bonne influence de ces techniques sur la notation des apps. Des apps de grandes sociétés ont ainsi vu leur notation grandement améliorée après l'instauration de ce système. Apple a déclaré au Financial Times qu'elle avait déjà retiré des apps et supprimé des comptes développeurs lorsqu'une triche dans les avis avait été détectée.

Oui, c'est efficace

Ces sollicitations utilisent une présentation standard et un éditeur ne peut les activer que 3 fois par an (et pour des versions différentes de l'app). Une rareté qui a amené à apprendre à calculer le bon moment où l'app doit actionner cette demande.



Logique, si on veut une bonne note, mieux vaut la demander lorsque l'utilisateur se trouve dans de bonnes dispositions. Une étude publiée par Apptentive montre que passer de 2 étoiles à 4 étoiles peut faire augmenter les téléchargements de 540 %, de 1 étoile à 5 étoiles de 770 %.



Au final, les développeurs d'applications cherchent et réussissent par la même occasion à augmenter leur note mais il est bon de rappeler qu'n général, les gens vont mettre une note sur l'App Store seulement quand elle est mauvaise. Du coup, cela crée un équilibre.



Source