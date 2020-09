Apple Music champion de l'incitation à l'abonnement

Il a également dévoilé quelques chiffres autour du service, déclarant notamment qu'Apple Music comptait désormais 82 millions d’abonnés payants et que 95% des abonnés à Apple Music sont sur iOS. En moyenne, un abonné Apple Music paie environ 7 dollars par mois. Source

Nous pensons que cette conversion plus rapide est due au fait que les consommateurs apprécient les expériences intégrées, qu’offre la propriété d’Apple sur iOS. Par ailleurs, les utilisateurs d’iOS ont un revenu disponible plus élevé que le propriétaire moyen d’Android, ce qui joue également en faveur des abonnés payants.

Plus particulièrement, c'est l'analyste Gene Munster qui a expliqué l'étude, en constatant que la Pomme convertissait 2,5x plus rapidement d'utilisateurs en utilisateurs payants que son concurrent suédois.

Sur le marché du streaming musical, le service Apple Music doit faire face à une rude concurrence, notamment en faisant face à Spotify, l'un des pionniers du milieu. Si la firme suédoise est toujours en tête au niveau des utilisateurs abonnés et des utilisateurs mensuels, il semblerait que la Pomme ait une longueur d'avance au niveau de l'incitation à l'abonnement. En effet, une nouvelle étude provenant du cabinet Loup Ventures vient d'être publié, dévoilant des chiffres assez flatteurs.

