Instagram : les comptes des journalistes de Charlie Hebdo suspendus

Ces comptes ont été supprimés par erreur. Nous les avons rétablis dès que cela a été porté à notre connaissance et nous sommes désolés de la confusion et de la détresse que cela a pu causer.

Laure Daussy avait raison, plusieurs journalistes ayant partagé cette Une ont été la cible de nombreux signalements, entrainant la sanction automatique d'Instagram. Instagram France a rapidement réagi en débloquant les comptes et en publiant un message d'excuse :

Le mercredi 2 septembre 2020, les journalistes de Charlie Hebdo publiaient un nouveau numéro titré « Tout ça pour ça », reprenant notamment les 12 caricatures de Mahomet publiées en 2006 pour en faire leur Une. Un choix qui s'explique par une réaffirmation de leur position, alors que le procès des attentats de janvier 2015 vient de débuter. Laure Daussy et Coco, deux membres de la rédaction, ont ainsi partagé la couverture du nouveau numéro, avant de voir leur compte suspendu automatiquement.

Après la suppression du compte de l'humoriste controversé Dieudonné, il semblerait qu' Instagram continue sa chasse aux comptes qui partagent du contenu... litigieux. En effet, alors que le procès de l'attentat de Charlie Hebdo fait la une des journaux dans le monde entier, ce sont les journalistes et dessinateurs du journal qui se sont vus suspendre leurs comptes. Une décision survenue suite au partage de caricatures de Mahomet, immédiatement signalé par les utilisateurs.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.