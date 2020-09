L'Apple Watch 6 confirmée par la vidéo du Special Event

Hier à 20:56

Medhi Naitmazi

2

Alors qu'Apple a confirmé cet après-midi son (premier) keynote de rentrée avec la date du 15 septembre, nous savons déjà qu'elle contiendra l'Apple Watch 6. La nouvelle montre d'Apple se trouve en effet sur la page Youtube de la vidéo qui diffusera le Special Event la semaine prochaine. Les utilisateurs lambdas ne le voit pas, mais les mots clés associés à la vidéo sont clairs avec notamment "Series 6".

Voici la vidéo en question qui servira de live.

La vidéo Youtube fait référence à l'Apple Watch 6

Parmi les meta "keywords" - ou mots-clés en français, on peut lire les termes classiques comme iPhone, iOS, iPad, Mac et autre AirPods ou Apple TV, mais surtout Series 5 et Series 6 qui font référence aux Apple Watch. La future tocante sera donc bien de la partie mardi prochain, alors qu'il se murmure que l'iPhone 12 pourrait n'être présenté qu'en octobre prochain à l'occasion d'une autre conférence.

En effet, selon Mark Gurman de Bloomberg le keynote du 15 septembre sera consacré à l'iPad Air 4 et à l'Apple Watch 6, alors que l'évènement d'octobre se concentrera sur l’iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et les Mac Apple Silicon.



Une étrange stratégie qui nous laisse perplexe, mais rassurez-vous, nous en aurons le coeur net dans moins d'une semaine. Rendez-vous mardi sur notre page keynote à 19 heures, heure française.