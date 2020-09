Fridge Buddy : l'app qui permet d'éviter le gaspillage alimentaire

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

Réagir

Ce week-end, nous parlions de l'effet positif qu'avait eu le coronavirus autour des applications solidaires, permettant de partager de la nourriture avec les plus démunis.



Dans le même registre, nous allons aujourd'hui vous présenter l'application Fridge Buddy (v1.11.1, 3 Mo, iOS 13.0), permettant d'éviter le gaspillage alimentaire en faisant un inventaire de vos produits présents dans votre frigo.



Seulement, l'application va plus loin et permet de scanner vos différents aliments, mais également d'en ajouter une date de péremption afin d'être alerté lorsque la période approche.

Fridge Buddy : réduisez le gaspillage alimentaire

Fridge Buddy vous aide à réduire votre gaspillage alimentaire en vous prévenant quand l’un de vos produits approche de sa date limite de consommation (DLC).

Pour ce faire, l'application vous propose de scanner le code-barre de vos différents articles dans votre réfrigérateur (ou de vos placards) : cette dernière va alors récupérer les informations de l'aliment dans sa bibliothèque pour ajouter automatiquement toutes les informations.



Il ne vous reste plus qu'à ajouter la date de péremption et le tour est joué ! Fridge Buddy se chargera ensuite de vous envoyer une notification vous rappelant de consommer cet article avant qu'il ne soit trop tard.



L'application est totalement gratuite, mais il est possible de faire de petits dons au développeurs via les achats intégrés.

Télécharger l'app gratuite Fridge Buddy - Date limite