MEETIT : l'app anti-gaspillage alimentaire entre particuliers

Vous utilisez l'application To Good To Go ? Vous adorez ce concept qui permet de récupérer des paniers repas ou des repas à prix cassé auprès de supermarchés, d'épiciers ou de restaurants ? Alors vous allez apprécier l'idée d'Andrea Becherini. Celui qui gérait une entreprise oléicole il y a encore deux ans, s'est lancé dans la concept d'une application "anti-gaspi" du nom de MEETIT. Contrairement à To Good To Go, son application gratuite ne vise que les particuliers, pour limiter les pertes et partager avec ses voisins de bons petits plats ou tout simplement les surplus de nourriture.

MEETIT lance le partage de la nourriture

Voilà comment le créateur présente son service disponible depuis décembre 2022 :

Non au gaspillage, Oui au partage.

Grâce à MEETIT vous pouvez récupérer ou manger chez des hôtes.

Vous même proposer vos préparations ou surplus de nourriture, et gagner de l'argent, en faire don, ou les deux à la fois !

Comme vous vous en doutez, le principe est simple : après avoir téléchargé l'application, il suffit de parcourir les plats proposés par les membres et de décider si vous allez les récupérer ou bien manger chez eux. L'idée est de développer le tissu social, de réduire le gaspillage et de découvrir d'autres nourritures. Il est également possible de gagner de l'argent en vendant sa cuisine, ou bien d'en faire don à des oeuvres caritatives. On trouve un peu de tout pour moins de 5 €, des pâtes carbonara, des lasagnes, du couscous, du houmous, des salades composées, etc.



Le succès tiendra au fait que l'offre augmente rapidement un peu partout en France, et que chacun joue le jeu. En effet, outre la qualité des plats proposés, les membres devront soigner l'hygiène, faire attention à la chaîne du froid ou encore au respect de leurs invités. Si le service à la personne est un élément économique de plus en plus important en France, il tient essentiellement à la qualité des relations humaines.



Qui avait déjà entendu parler de MEETIT ? Avez-vous l'intention de tester le service ?

Télécharger l'app gratuite MEETIT