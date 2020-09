Google Pixel 5s : les premières photos du smartphone dévoilées

Corentin Ruffin

Alors que l'iPhone 12 semble être sur toutes les bouches dernièrement, laissant de potentiels clients dans l'attente de concret, un autre acteur fera également son arrivée en cette fin d'année.



En effet, doucement mais sûrement, Google prépare le lancement de son futur Pixel 5s, version améliorée du Pixel 5.



Pour patienter, des premières photos viennent de voir le jour sur le net, nous laissant entrevoir la nouvelle variante.

Le Google Pixel 5s se montre sur internet

Alors qu'il vient d'être certifié par la FCC (Commission fédérale des communications), il semblerait que le futur Google Pixel 5s se précise !



Selon les rumeurs, le nouveau smartphone devrait voir le jour fin septembre et devrait être une version améliorée de son prédécesseur.



Aujourd'hui, des premières photographies du téléphone ont vu le jour sur le net : bien qu'il s'agisse d’un prototype fonctionnel, le journaliste Mishaal Rahman de XDA Developer a pu valider son identité en se servant du QR Code à l'arrière du téléphone.



Une récente fuite nous a permis d'en savoir plus sur le tarif du Pixel 5, qui devrait être de 629 €. Sachant que le Pixel 5s sera une version améliorée et amènera une compatibilité avec les bandes de fréquences millimétriques (mmWave), on devrait approcher des 1 000€.



