Huawei dévoile HarmonyOS 2.0 pour ses futurs smartphones

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Comme prévu, à travers sa conférence 2020 pour les développeurs nommé "Huawei Developer Conference", le géant chinois en a profité pour dévoiler son nouveau système d'exploitation. Il se nomme HarmonyOS 2.0 et débarque enfin sur les smartphones, tablettes et autres.

Un Play Store maison pour Huawei dans HarmonyOS 2

Après qu'ont leur ait signifié l'interdiction d'introduire le Google Play Store dans leurs smartphones, Huawei a décidé de réagir et de créer son propre store d'applications. On avait déjà le droit depuis un an à HarmonyOS, qui certes n'est pas parfait mais qui a été créé dans la "panique" après la décision du gouvernement américain. Le système avait d'abord été inclus dans les téléviseurs.



Pendant sa conférence dédiée aux développeurs, Huawei nous a présenté la version 2.0. Cette nouvelle version va tenter de se rapprocher un peu plus d'un Android ou iOS, avec un Play Store intégré. Le but de Huawei est aussi de créer un écosystème avec tous leurs produits, un peu à la manière d'Apple et de Google.



Vous ne trouvez pas que l'app Météo et Musique ressemblent beaucoup à celles d'Apple ?

Dates de lancement de HarmonyOS 2

Une bêta pour les smartphones Huawei sera proposée à partir de décembre 2020. Il suffira d'avoir 4 Go de RAM pour en profiter. Pour ce qui est des premiers téléphones avec HarmonyOS 2.0 intégré directement à l'intérieur, il est logique de penser qu'ils devraient arriver courant 2021.



Huawei continue donc d'avancer et de progresser sur son propre système d'exploitation. Avec une interdiction aussi lourde que celle prise par le gouvernement américain à leur encontre, il fallait bien réagir de manière forte. Et pour cela, quoi de mieux qu'avoir son propre OS ? Reste désormais à trouver une solution pour la production de composants et notamment les processeurs car TSMC arrête le 14 septembre. Et en attendant, Huawei a lancé EMUI 11 sous Android, sa surcouche qui devrait préfigurer HarmonyOS 2.