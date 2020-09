Lucid Air : une nouvelle berline électrique avec 832 km d’autonomie

Corentin Ruffin

Le nom de Lucid Motors ne vous dit peut-être rien, et pourtant... Aux États-Unis, et plus particulièrement en Californie, l'attente autour de cette entreprise se faisait ressentir.



On parle d'un constructeur d'automobiles électriques s'est fait connaître en figurant dans les plus grands salons automobiles.



La belle nouvelle, c'est que le groupe vient d'officialiser son premier véhicule : une berline fort prometteuse répondant au nom de Lucid Air.

Lucid dévoile officiellement sa berline Air

Se plaçant en concurrence avec une certaine Tesla Model S, la petite nouvelle a tout d'une grande. Pour son lancement, on retrouve quatre versions : l’Air, l'Air Touring, la Grand Touring et la Dream Edition.



La version la moins chère, l'Air, n'a pas dévoilé ses caractéristiques : on sait juste qu'elle sortira en 2022 au prix de 80 000$. Le modèle juste au dessus, l'Air Touring, affiche 620 ch pour une vitesse maximale de 155 km/h. Concernant l'autonomie, le constructeur annonce 653 km...

Cette dernière verra le jour au quatrième trimestre 2021 au prix de 95 000$ !



Passons à la Grand Touring, qui compte 800 ch (168km/h maximum) et une autonomie impressionnante de 832 km ! Comptez 139 000 $ pour vous l'offrir pour sa sortie, mi-2021.



Le modèle le plus onéreux, lui, se nomme Dream Edition : avec 1080 ch et 809 km d'autonomie, la voiture ira jusqu'à 168km/h maximum. Livraison prévue au Printemps 2021 pour un prix de 169 000 $.



Les véhicules seront compatibles avec la recharge rapide de 350 kW, récupérant 60 % de son énergie en 20 minutes de charge. Trente-deux capteurs sont présents pour l'aide à la conduite, avec Alexa à son bord.



On a hâte d'en savoir plus !