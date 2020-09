Chrome peut enfin devenir le navigateur par défaut d'iOS 14

Google Chrome vient de passer en version 85.0.4183.109 sur App Store. Outre quelques nouveautés intéressantes, Chrome apporte surtout la possibilité de définir l'app en tant que navigateur par défaut sous iOS 14 et iPadOS 14. Une nouveauté attendue de longue date et enfin rendue possible par Apple.



Comment faire de Chrome votre navigateur par défaut dans iOS 14

iOS 14 permet aux navigateurs Web et aux clients Mail tiers de devenir l'app par défaut. De quoi virer Safari et Mail pour ceux qui préfèrent des options plus exotiques.



Avec la dernière mise à jour de Google Chrome, vous pouvez donc changer votre navigateur par défaut de Safari à Google Chrome, sur iPhone et iPad.



Le navigateur Web par défaut sera utilisé lorsque vous appuyez sur un lien dans n'importe quelle application. Jusqu'à présent, vous pouviez installer un navigateur alternatif comme Google Chrome, mais les ouvertures de lien se faisaient toujours dans Safari.

Téléchargez la dernière version de Google Chrome depuis l'App Store.

Ouvrez l'application Réglages et aller sur les paramètres de Google Chrome.

Appuyez sur "Navigateur par défaut".

Choisissez sur "Chrome".



Voilà, c'est tout simple. Et si jamais vous changez d'avis, vous pouvez revenir au même endroit pour modifier cette valeur. Vous pourrez choisir Opéra, Firefox, Edge ou DuckDuckGo quand ils auront été mis à jour pour iOS 14.



Apple devrait publier iOS 14 en version finale pour tous les utilisateurs plus tard en septembre.

Google Chrome : les autres nouveautés

Ne croyez pas que Chrome 85 s'arrête là puisque on trouve également :

La possibilité d'utiliser ses mots de passe enregistrés dans Chrome dans d'autres applications du téléphone. Il suffit d'aller dans Réglages > Mots de passe et comptes > Saisie automatique des mots de passe pour activer la saisie automatique et sélectionnez "Chrome".

L'option "Informations sur le site" a fait peau neuve. Dans le menu de Chrome, appuyez sur “Informations sur le site” pour vérifier si la page que vous consultez est sûre.

Sur les iPad, lorsqu'une autre application est ouverte à côté de Chrome dans Split View, vous pouvez également faire glisser des liens entre les applications. Lorsque vous faites glisser un lien vers Chrome, vous pouvez le déposer dans le sélecteur d'onglets, sur un onglet ouvert ou directement dans vos favoris.

