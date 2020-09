Ubisoft Forward : Watch Dog Legion, Far Cry VR, Immortals Fenyx Rising...

Corentin Ruffin

Si vous suivez l'actualité des jeux vidéo, vous savez très certainement qu'Ubisoft a organisé hier soir son évènement Forward, lâchant quelques informations sur l'avenir du studio et de ses jeux phares sur PS4, PS5, Xbox X / S, PC, Stadia et autre. Certainement qu'on aura des déclinaisons mobiles dans le futur.



Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du bon, mais également beaucoup de déception pour une conférence... sans annonces rocambolesques.



Dans cet article, nous vous résumons les principales nouveautés à venir avec Watch Dog Legion, Far Cry VR, Immortals Fenyx Risin ou encore le nouveau Rainbow Six.

Récapitulatif de l'évènement Ubisoft Forward 2020

Le studio français, qui se remet à peine de l'affaire d'harcèlement qui a secoué le milieu et provoqué une vague de licenciements et démissions, a tenu hier l'Ubisoft Forward.



On a ainsi pu en savoir plus sur les jeux à venir, mais également sur les projets de ces derniers.

Immortals Fenyx Rising

C'est LA grosse annonce de la soirée : Ubisoft se penche sur le concept de mythologie en proposant sa propre vision des dieux. Narré par l'excellent Lionnel Astier, qui doublera également la voix de Zeus, le jeu nous emmène dans un action-RPG en monde ouvert.



Immortals : Fenyx Rising sera disponible le 3 décembre sur Google Stadia, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake

Ubisoft fait dans le recyclage, mais il a bien raison, puisqu'il va proposer un remake de l'un des jeux qui a fait connaître le studio dans le monde entier : Prince of Persia : Les Sables du Temps.



Pour ce faire, les développeurs ont "entièrement redéveloppé de zéro avec le moteur de jeu Anvil” et “le nouveau design du jeu, réalisé grâce aux technologies actuelles, inclut notamment de nouveaux angles de caméra et des séquences entièrement refaites".



Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake sera disponible le 21 janvier 2021 pour 39,99€ sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Riders Republic

Riders Republic est un immense terrain de jeu multijoueur où tu peux découvrir les grands parcs nationaux des États-Unis avec ton vélo, tes skis, ta planche de snowboard, ta wingsuit et ta wingsuit propulsée tout en développant ta carrière ou en participant avec tes amis à des activités multijoueur.



Riders Republic sera disponible à partir du 25 février 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Stadia et sur PC.

Far Cry VR

Oui, vous avez bien lu, la célèbre série de jeux vidéo de tir à la première personne Far Cru s'invite en réalité virtuelle en se replongeant dans l’île fictive de Rook Island.



Ici, on se fixe sur le multijoueur local puisque Far Cry VR : Dive Into Insanity sera disponible l’an prochain que dans 45 salles Zero Latency VR déployées dans 22 pays du monde.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Operation Shadow Legacy

L’agent Zero est de retour !

Disponible maintenant et à la fin de l’année sur toutes les consoles next-gen PS5 et Xbox Series X et S en 4K et 120 Hz.

Watch Dogs Legion

Lui aussi revient, en plus vieux mais encore meilleur. Aiden Pierce, le héros de Watch Dogs fait partie de Watch Dogs : Legion en tant que personnage à part entière.

Disponible le 29 octobre 2020 sur Xbox Series X / S, Xbox One, PS5, PS4, PC et Stadia.