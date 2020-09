L'Apple Watch 6 proposée en coloris bleu nuit ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

3

A quarante-huit heures du keynote Apple du 15 septembre, le leaker @L0vetodream a partagé quelques indices sur ce que nous devrions découvrir sur scène. Souvent bien renseigné, celui qui avait notamment dévoilé plusieurs nouveautés d'iOS 14 ainsi que le nom de macOS Big Sur avant la WWDC suggère que l'Apple Watch Series 6 pourrait être disponible dans une nouvelle couleur et que les nouveaux produits pourraient être disponibles à la commande sur le site d'Apple le même jour de l'événement.

Une Apple Watch 6 bleue nuit ?

La fuite du jour de L0vetodream suggère que l'Apple Watch sera disponible dans une nouvelle couleur cette année. Les détails sont minces, mais Apple devrait sortir à la fois une nouvelle Apple Watch SE et une Apple Watch 6 pour remplacer la Series 5. Il est très plausible que la palette des modèles d'Apple Watch soit réorganisée cette année, que ce soit à travers de nouvelles couleurs, de nouvelles finitions, ou les deux.



D'après le leaker, l'Apple Watch 6 pourrait être disponible dans une nouvelle nuance de couleur bleue. C'est ce qu'ont indiqué plusieurs sources à propos de l'iPhone 12 qui viendrait également dans une nouvelle option bleue nuit ou bleu marine.



Une bonne nouvelle qui permettra aux clients d'avoir une option supplémentaire à côté des modèles aluminium gris ou noir, acier gris ou noir et céramique. De plus, le leaker évoque une charge rapide par induction. Ce serait une nouveauté intéressante même si la plupart des clients rechargent leur montre la nuit.

On rappellera tout de même que L0vetodream affirmait il y a peu qu'il n'y aurait pas de nouvelle Apple Watch en septembre 2020. Mais comme on le sait, le calendrier d'Apple (et des autres constructeurs) est très fluctuant avec cette année très spéciale.



Vous êtes intéressé par une Apple Watch 6 avec un capteur de taux d'oxygène dans le sang en coloris bleu nuit ?