Applaydu : l'app pour jouer en AR aux Kinder Surprise

Il y a 8 heures

Alban Martin

Après LEGO, Playmobil ou Nintendo pour ne citer qu'eux, Ferrero vient à son tour mêler jouets et jeux vidéo avec une app en AR pour ses Kinder Surprise. En effet, avec Applaydu, une nouvelle application mobile qui donne vie aux jouets Kinder, les enfants vont pouvoir découvrir un monde amusant grâce à la réalité augmentée.



Développée avec Gameloft, l’application Applaydu propose une expérience ludo-éducative encourageant les moments de complicité entre enfants et parents pour apprendre tout en s’amusant. De plus, le département de l’éducation de l’université d’Oxford a également apporté son expertise tout au long du développement de l’application.

Applaydu : les Kinder Surprise en réalité augmentée sur iPhone

Applaydu vise les enfants de 4 à 9 ans avec des environnements, des personnages et des histoires pensés et construits pour stimuler leur imagination et leur capacité à apprendre de nouvelles choses. Le tout se faisant hors ligne pour éviter toute mauvaise surprise.



Cette application pour les enfants inclut :

Des mini-jeux stimulants et variés

Des activités de réalité augmentée

Des arts virtuels pour la créativité

Les meilleures histoires du coucher

Applaydu, comment ça marche ?

Pour profiter de Applaydu, il suffit de :

Télécharger gratuitement l’application Applaydu disponible sur l'App store ou sur Google Play

Découvrir la surprise et sa notice dans un œuf Kinder Surprise

Scanner la notice pour voir prendre vie le jouet Kinder Surprise et découvrir de nouveaux jeux.



Dans chaque œuf Kinder Surprise, l’enfant découvre une nouvelle surprise et peut alors, par exemple, créer son avatar aux couleurs de son personnage préféré et porter un masque virtuel à son effigie, lire et s’inventer des histoires en compagnie de ses parents, danser, dessiner, se déguiser, découvrir les animaux etc… De nombreux jeux ont leur déclinaison multi-joueurs pour favoriser les petits moments de complicité entre les enfants et les parents.



Pour cela, on dénombre pas moins de 5 environnements complets, 11 mini-jeux, 220 personnages et plusieurs mécaniques de jeux qui vont des jeux course aux déguisement de princesses, en passant par des casse-têtes pour enfants.

La nouvelle application mobile Applaydu offre également un environnement familial convivial, sûr et contrôlé, sans publicité ni achat dans l’application. En effet, elle propose des fonctions de contrôle parental telles que le rapport d’activités qui permet de suivre l’évolution de leurs enfants dans leur apprentissage et comprendre aussi leurs préférences. Ainsi, cette application familiale garantit une totale tranquillité d’esprit pour les parents, rassurés que leurs enfants s’amusent en toute sécurité !



Enfin, sachez que Kinder s'est associé à Gameloft for brands, leader dans la création et l'édition de jeux sur mobile. L’entreprise a apporté son expertise en termes de gameplay, de technologie, de direction artistique et d'animation 3D. Parallèlement, le département de l’éducation de l’université d’Oxford a fourni à Kinder un ensemble de directives pour l’aider à développer l’application tout en favorisant la progression des enfants, en créant un jeu qui utilise et enrichit les compétences cognitives comme les mathématiques, la motricité, la lecture, l’écriture et la mémoire.



Une app sérieuse et complète !

