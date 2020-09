Un brevet pour un trophée Apple Music destiné aux artistes

Alexandre Godard

Il y a un an, en 2019, Apple a créé les tout premiers "Apple Music Awards". Le but étant de récompenser l'artiste le plus écouté sur la plateforme. À travers un brevet, on découvre un nouveau trophée qui devrait être décerné au grand vainqueur des prochaines éditions.



Apple Music Awards

Avec sa plateforme de streaming musical nommé Apple Music, la marque à la pomme a encore réussi un joli coup dans un domaine où la concurrence est bien présente. Même si Spotify reste le leader dans le domaine, Apple Music est la deuxième plateforme de streaming musical au monde avec 80 millions d’abonnés payants.



C'est ainsi qu'en 2019, Apple a lancé sa toute première cérémonie pour récompenser l'artiste le/la plus écouté sur Apple Music baptisée "Apple Music Awards". La grande gagnante de 2019 n'était autre que Billie Eilish. L’artiste américaine a même reçu deux Apple Awards (artiste de l’année et compositrice de l’année).



Apple aurait donc l'intention de créer un nouveau trophée qui serait appelé "plaque" et le voici en photo à travers un brevet :

Un brevet original, Apple pense à tous les aspects de ses produits.



