La douane américaine a pris les écouteurs OnePlus pour des contrefaçons d'AirPods

Il y a 7 heures

Julien Russo

Les AirPods sont devenus en très peu de temps un phénomène et ont changé notre vision des écouteurs. Le problème c'est que si Apple a eu beaucoup de succès (et continue d'en avoir), cela a attiré de nombreux concurrents qui ont voulu eux aussi leur part du gâteau. Certains ont conçu leur propre écouteur sans fil, d'autres ont copié les AirPods ce qui sème parfois la confusion...

Des douaniers confondent des OnePlus Buds avec des contrefaçons

Quand on ne s'intéresse pas beaucoup à la technologie, on pourrait presque penser que des OnePlus Buds sont des contrefaçons d'AirPods. C'est justement ce qui s'est passé à l'aéroport international de New York !

Comme à leur habitude, une équipe de douaniers surveillent avec grande attention les marchandises qui transitent par l'aéroport. En général, ils peuvent trouver de tout en passant par des sacs Louis Vuitton jusqu'aux AirPods contrefaits.

Un colis va attirer leur attention, celui-ci vient de Hong-kong, l'endroit précis où arrivent des centaines de milliers de contrefaçons chaque année. Dans ce colis qui va les interpeller, on y trouve des écouteurs, beaucoup d'écouteurs !

Pour un douanier, quand on trouve 2 000 boites de contrefaçons d'AirPods, on s'empresse de l'annoncer en exprimant sa fierté, il faut dire que c'est une jolie prise...

Cependant, pas de chance, le colis contenait des OnePlus Buds. Les douaniers n'étant pas familiers avec les produits OnePlus ont pensé qu'il s'agissait de contrefaçon d'AirPods comme la marque a décidé de faire un copier/coller des écouteurs d'Apple.

Les douaniers vont alors relayer l'information sur Twitter où ils annoncent avoir intercepté 2000 "écouteurs contrefaits" qui se faisaient passer pour des AirPods et qui provenaient de Hong Kong.

Les réactions dans les réponses du tweet vont vite partir sur des moqueries, en effet les internautes reconnaissent les écouteurs sans fil de la marque OnePlus.

Estimant qu'ils avaient réussi à trouver pour 398 000 dollars de stock, les douaniers vont vite tomber de haut quand ils apprennent que finalement les OnePlus Buds ne sont pas des copies des AirPods d'Apple.



Ce malaise confirme bien qu'une fois de plus la ressemblance de certains écouteurs sans fil avec les AirPods peut porter à confusion dans l'esprit des consommateurs, mais également chez des professionnels qui étaient censés savoir que ce qu'ils avaient trouvé n'était pas des écouteurs contrefaits.

OnePlus qui a appris la nouvelle a préféré prendre ça avec humour. La marque a demandé sur Twitter de rendre les écouteurs !