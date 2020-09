Le grand défaut de la Xbox Series S pourrait profiter à Sony

Il y a 7 heures

Corentin Ruffin

2

La semaine dernière, nous avons enfin eu le droit à de nouvelles révélations autour de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, notamment les prix et la date de sortie.



L'attente est donc à moitié terminée, puisqu'il manque encore une équivalence du côté du grand concurrent de l'américain, Sony, qui tiendra une conférence mercredi soir.



Et le Nippon pourrait d'ailleurs profiter d'une grande faiblesse subtilement cachée de la Xbox Series S, version sans lecteur CD de la console, pour mettre certains arguments en avant, mais également revoir ses prix.

La Xbox Series S, une console next-gen sans vraiment l'être ?

Car oui, si Microsoft semble confiant avec sa Xbox Series X, ils tentent d'attirer des joueurs occasionnels avec sa Xbox Series S et son petit prix de 299,99€.



Certes, on parle de la plus petite console jamais conçue par l'américain, compatible avec les nouveautés next-gen : Ray Tracing, SSD, l’architecture Xbox Velocity…



Seulement, pour le reste, les joueurs sont en droit de se poser des questions : sans lecteur de disques, avec une absence de 4K, mais surtout une puissance à la traîne par rapport à la Xbox One X.

En effet, la console embarquera 7,5 Go de RAM en son sein, alors que la Xbox One X en affichait 9... Ce qui veut dire que la rétrocompatibilité optimisée longuement mise en avant par Microsoft ne sera pas possible. Un doute confirmé par un porte-parole du constructeur :

La Xbox Series S a été conçue pour être la console de nouvelle génération la plus abordable et pour jouer à des jeux de nouvelle génération à 1440P à 60 FPS. Pour offrir une expérience rétrocompatible de la plus haute qualité conforme à l’intention initiale du développeur, la Xbox Series S exécute la version Xbox One S des jeux rétrocompatibles tout en appliquant un filtrage de texture amélioré, des fréquences d’images plus élevées et plus cohérentes, des temps de chargement plus rapides et le HDR automatique.

Un gros point noir dont Sony pourra jouer mercredi soir, tout en ayant l'avantage de connaître désormais le prix de son concurrent, permettant ainsi d'adapter les siens en fonction. On parie sur des prix de 399 et 499€ pour la PS5 All Digital et la PS5 classique ?



