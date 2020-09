Le keynote de novembre confirmé pour les Mac Apple Silicon

Le keynote de demain semble réservé aux Apple Watch, iPad Air et aux AirTags, celui d'après pourrait être celui de l'iPhone 12. Mais alors quid des Mac ARM ? Ou plutôt des Mac Apple Silicon ? Bloomberg semble confirmer la thèse d'une troisième conférence, en novembre cette fois. C'est ce que nous avions anticipé la semaine dernière en évoquant trois keynote pour la fin d'année 2020.

Les nouveaux Mac en novembre ?

Apple ne s'en cache plus depuis la WWDC 2020, les prochains Mac seront équipés de puces Apple Silicon sur base ARM, ce qui entraine automatiquement la fin du partenariat avec Intel. Mais la date du premier ordinateur ARM de la pomme n'est toujours pas connue.



Tim Cook avait promis au moins un modèle avant la fin de l'année, et bien il semble que le mois de novembre sera le bon. En effet, c'est ce qu’annonce Bloomberg aujourd’hui. Sans donner de détails précis, le média américain est certain que le premier Mac sera lancé en novembre et probablement dévoilé juste avant. Cela laisse le champs libre aux nouveautés énoncées un peu plus haut pour demain, ainsi qu'aux quatre iPhone 12 qui inaugureront la 5G chez le constructeur le mois prochain. Et c'est également une confirmation du troisième rendez-vous post rentrée.



Bloomberg en profite pour rappeler que demain, nous verrons une Apple Watch Series 6 avec un capteur de taux d’oxygène dans le sang, une Apple Watch SE, un nouvel iPad Air 4 façon iPad Pro ou encore le bundle de services Apple One. Il est aussi convaincu qu'iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 et watchOS 7 seront lancés en version finale, ce que nous annoncions en exclusivité la semaine dernière.



Pour le reste, comme le HomePod Mini, le casque AirPods Studio ou encore l'Apple Card à l'international, il faudra attendre les conférences pour en savoir plus.



Vous attendez quel produit du côté d'Apple en cette fin d'année ? Il y a fort à parier que les iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone Pro Max et iPhone 12 Mini seront les stars de ce trimestre.



Affaire à suivre dès demain avec le keynote Apple !