Tesla annonce le Battery Day pour le 22 septembre

Hier à 21:51 (Màj hier à 21:51)

Corentin Ruffin

Voilà qui va être passionnant... Elon Musk, créateur de la société Tesla, mythique constructeur spécialisé dans la création de voitures autonomes et électriques, vient d'annoncer un nouvel évènement à venir.



En effet, c'est via Twitter que l'homme a dévoilé la date du Battery Day, qui se tiendra donc le 22 septembre prochain. Le truc, c'est que le PDG nous met déjà l'eau à la bouche en indiquant « beaucoup de choses passionnantes » à venir.

Le Battery Day de Tesla pour le 22 septembre

Many exciting things will be unveiled on Battery Day 9/22 ⚡️ — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2020

Alors que l'évènement a été plusieurs fois reporté jusqu'à présent, l'officialisation de la date est une très belle nouvelle. Parmi les annonces attendues, on en saura notamment plus sur la stratégie future mise en place par Tesla pour l'approvisionnement en cellules de batterie.



C'est notamment le projet Roadrunner qui sera dévoilé plus en détail avec l'objectif de réduire les coûts, mais également augmenter le volume de production.



Les bruits qui courts font l'objet de la mise en place d'un nouvel intérieur pour les Model S/X, le retour du Roadster, mais également des améliorations. Espérons de belles surprises ce 22 septembre, comme Tesla sait si bien le faire !



