Adobe Illustrator est en précommande sur iPad (sortie le 21/10)

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

Illustrator était attendu sur l'iPad, le voilà qui arrive en précommande sur l'App Store. Après Photoshop l'an passé qui avait déçu plus d'un fan, espérons que la version complète d'Illustrator soit à la hauteur.



Sa sortie est positionnée au 21 octobre.



Adobe Illustrator arrive sur iPad

Sans surprise, Adobe a suivi la même recette que pour Photoshop, à savoir une app complètement réécrite pour iPadOS et qui se veut aussi pratiquement complète que la version PC ou Mac. Oui, l'éditeur a nuancé ses propos cette fois. On pourra par contre bien commencer sur un appareil et finir sur un autre grâce à Creative Cloud. Mais l'avantage de l'iPad réside dans la compatibilité avec l'Apple Pencil comme le note Adobe, sans oublier une interface simplifiée et repensée pour l'écran tactile de la tablette d'Apple.

Concevez avec précision, aussi naturellement que vous le feriez avec un stylo et du papier. Créez des lignes, des formes, du texte, des dégradés et des effets. Fusionnez ou coupez des graphiques avec des gestes rapides au crayon pour supprimer les zones indésirables. Faites ressortir vos graphiques avec de nouveaux effets tels que des dégradés de points, des répétitions radiales, des motifs et une symétrie.



Illustrator sur iPad comprend plus de 17 000 polices, plus de 20 palettes de couleurs, des diffusions en direct de dernière minute de créatifs célèbres et des didacticiels guidés.



Ce logiciel sorti en 1987 sur PC constitue un complément idéal à Photoshop pour la partie vectorielle. Même si ce dernier a intégré de nombreuses fonctionnalités de son cousin, Illustrator reste plus pointu et plus complet.



Enfin, cette application fait partie d'Adobe Creative Cloud. Elle est donc gratuite pour les membres Creative Cloud, et pour les autres, il faudra prendre un abonnement.



Télécharger l'app Adobe Illustrator