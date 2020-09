Apple présente son service Fitness+

Pour tout achat d'une Apple Watch, vous pourrez profiter de 3 mois gratuit (mais pas disponible en France pour le début). Fitness+ est un service qui sera proposé à un tarif de 9,99€/mois, un forfait à l'année de 79,99€ sera également proposé aux utilisateurs. Accessible à toute la famille directement au sein de l'app Forme (anciennement appelée Activité). Les exercices seront proposés en fonction de vos goûts et de vos habitudes. Tout est prévu, vous n'avez pas de matériel spécifique à acheter, juste la montre. De nombreux entraineurs ont été sélectionnés et fourniront des cours chaque semaine.

Fitness+ va gérer plusieurs activités, voici la liste : yoga, cyclisme, danse, course sur tapis, rameur… Vous verrez les statistiques suivantes sur votre iPhone pendant l'exercice : le temps total, la distance effectué, le total des calories perdues... Un rapport complet qui va s'actualiser en temps réel. Apple propose également un bouton "Partager" en haut à droite pour partager vos exercices sur les réseaux sociaux, pour montrer que vous êtes bien plus sportif que vos amis le croient !

C'est un nouveau service qui va venir s'ajouter dans la longue liste des services d'Apple. Désormais vous allez pouvoir faire du sport chez vous, grâce à des cours enregistrés par des professionnels sur votre iPhone. L'application sera synchronisé avec l'Apple Watch qui va envoyer la progression en temps réel et cela va s'actualiser en simultané sur l'écran de votre iPhone.

On en avait parlé dans les rumeurs et encore une fois elle voyait juste ! Apple vient de présenter à l'instant son nouveau service "Fitness +" pour vous motiver à faire du sport à la maison ou dehors ! Découvrez tous les avantages de la nouvelle application d'Apple qui va booster vos anneaux d'activité !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.