Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE : les différences !

Il y a 1 heure (Màj il y a 19 min)

Julien Russo

3

Le produit star de l'Apple Event de la rentrée a été (en grande partie) l'Apple Watch Series 6. Le renouvellement de la montre connectée d'Apple était très attendu et la bonne nouvelle pour Apple c'est que les premiers retours sont très positifs. Cependant, la mauvaise nouvelle c'est que l'Apple Watch SE est un peu passé dans l'ombre de la Series 6...

Apple Watch Series 6 VS Apple Watch SE

Au début, Apple n'y croyait pas plus que cela avec les modèles "d'entrée de gamme" qui ont l'étiquette "SE". Puis la firme a vu le succès du premier iPhone SE et le succès du second... Il devenait alors logique qu'il fallait exporter ce concept d'appareil au tarif plus accessible à d'autres catégories de produits. L'idée est alors venue de proposer une Apple Watch SE. C'est justement ce qu'a fait la firme de Cupertino ce soir dans sa keynote virtuelle !



Au côté de l'Apple Watch Series 6, Apple a présenté une Apple Watch SE qui est moins cher que la Series 5. Mais attendez... Niveau caractéristique elle donne quoi ? Une comparaison s'impose.

"Tout pour plaire. Même le prix". Voici la phrase accrocheuse que vous pouvez apercevoir dès que vous accédez à la page dédiée de l'Apple Watch SE sur le site d'Apple.

Si cette phrase résume tout, elle représente surtout la réalité, puisque l'Apple Watch SE est bien plus performante qu'on le pense à un prix défiant toute concurrence !



Apple Watch Series 6 Apple Watch SE Prix À partir de 429€ À partir de 299€ Écran Écran Retina toujours allumé (jusqu'à 2,5 fois plus lumineux en extérieur) Écran Retina Taille du boitier Disponible en 40 mm et 44mm Disponible en 40 mm et 44mm Autonomie Jusqu'à 18 heures Non précisé Matériaux du boitier Aluminium, Acier inoxydable et titane Aluminium Processeur S6 S5 (le même que l'Apple Watch Series 5) Connectivité GPS + Cellulaire (WiFi et Bluetooth 5.0) GPS + Cellulaire (WiFi et Bluetooth 5.0) Capteur santé Capteur d'oxygène du sang et ECG Deuxième génération

capteur optique du cœur Résistance à l'eau Jusqu'à 50 mètres de profondeur Jusqu'à 50 mètres de profondeur Notification Notifications de fréquence cardiaque élevée ou faible. Notification d'arythmie. Notifications de fréquence cardiaque élevée ou faible. Notification d'arythmie.

Notre avis

Globalement avec ces nouveaux modèles d'Apple Watch, Apple devrait réussir à satisfaire les consommateurs très exigeants et ceux qui le sont moins. La Watch SE ne rend que quelques détails à la Séries 6 comme le capteur d’oxygène, les différentes finitions ou encore l’écran toujours allumé. Il ne faut pas oublier l’ECG.



À noter que les deux Apple Watch pourront bénéficier des nouveautés apportées par watchOS 7, mais également de la configuration familiale annoncée par Apple. Pour rappel, celle-ci permet à un enfant d'associer son Apple Watch à l'iPhone de ses parents.