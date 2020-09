AppleCare+ améliore son offre avec deux accidents par an

Il y a 2 heures

Alexandre Godard

Apple améliore ses plans de protection AppleCare + pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. Avec les nouveautés d'hier soir, AppleCare+ couvre désormais deux incidents de dommages accidentels tous les 12 mois, contre un auparavant, ainsi qu'une franchise inférieure pour le plan "AppleCare+ Vol ou Perte".

AppleCare+ devient plus souple

Dans le passé, AppleCare + ne couvrait qu'un incident/accident par an, tels que des dégâts d'eau, un écran fissuré ou un dos fissuré. L'annonce de cette signifie qu'AppleCare+ couvre désormais deux incidents de dommages accidentels chaque année pour les produits Apple.



La couverture des dommages accidentels par AppleCare+ est toujours soumise à des frais de service, les dommages à l'écran nécessitent une franchise de 29 €, tandis que les autres dommages accidentels tels que les dégâts d'eau comprennent une franchise de 99 €.



Un autre changement apporté à AppleCare+ concerne le fait que la franchise AppleCare Vol ou Perte pour les iPhone a été réduite à 149 € dans l'ensemble, alors qu'Apple facturait des franchises variables en fonction du modèle d'iPhone par le passé.



Apple tente de convaincre de plus en plus de personnes à adopter le service AppleCare+. Le mois dernier, la société a commencé à donner aux utilisateurs plus de temps pour s'inscrire à la couverture AppleCare+ en étendant la fenêtre d'achat éligible de 60 jours à une année complète.



