FBI : Apple accepter de donner accès à un compte iCloud d'un manifestant

En mai dernier, les journaux d'information étaient submergés d'images provenant des États-Unis, notamment de la côte ouest, suite à des manifestations pour protester contre les violences policières. Seulement, les mouvements ont vite tourné au vinaigre, dans un camp, comme dans l'autre. Kelly Jackson, lui a été arrêté et accusé d'avoir lancé un cocktail Molotov sur des voitures de police. L'homme a été reconnu grâce aux caméras présentes sur les lieux, mais pour confirmer la position de ce dernier, un mandat a été mis en place pour accéder à la localisation de son iPhone 7. Le FBI, en charge du dossier, a alors dû faire une demande à Apple pour accéder aux données stockées sur iCloud. La Pomme a répondu positivement, donnant accès au nom complet de l'homme, son adresse e-mail et son adresse. Ils y ont trouvé également des captures d'écran au sujet de la manifestation, d'une technique pour créer un cocktail Molotov, mais également des photos de l'homme portant le même pull que lors de son arrestation. Apple semble s'être résigné à collaborer... Source

Il semblerait que la position d'Apple vis à vis de la protection des données de ses utilisateurs sembler dévier ces derniers temps. En effet, la firme, qui a longuement refusé de donner accès à des comptes iCloud au FBI et autres forces de l'ordre malgré des évènements tragiques, vient une nouvelle fois de donner son aval. Il faut dire que cette fois, on parle du téléphone d'un manifestant ayant lancé un cocktail Molotov sur plusieurs voitures de police à Seattle.

