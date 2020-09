Rowdy City Wrestling : le nouveau jeu de catch sur iOS et Android

Il y a 46 min

Medhi Naitmazi

Le nouveau jeu de catch, Rowdy City Wrestling, vient d'arriver sur App Store et Play Store. Contrairement à WWE 2K ou WWE SuperCard, il faut être sur tous les fronts, avec des combats et de la gestion.



Regardez le trailer vidéo :

Rowdy City Wrestling : nouveau jeu sur iOS et Android

Vorte carrière de catch commence ici. Dans les rues sombres de Rowdy City, vous êtes un avorton. Dirigez-vous vers la salle de sport de Rowdy City, un endroit où les rêves peuvent se réaliser ou disparaitre à tout jamais. Mais comme vous êtes téméraire, vous allez vous lancer dans un jeu de catch pas comme les autres. Il ne s'agit pas simplement de tabasser vos adversaires, il faut aussi gérer les à-côtés. Vous rencontrerez ainsi une variété de personnages tout au long de votre carrière, certains qui veulent vous aider et d'autres qui ont peut-être d'autres projets pour vous.



En début de mode carrière, vous n'êtes qu'un catcheur anonyme et votre objectif sera bien évidemment de vous frayer un chemin vers les prestigieux championnats du monde. Durant votre périple, vous alternerez les matchs en 1 contre 1, les rencontres par équipe jusqu'à six personnes et les événements de type Royal Rumble. Le but du jeu est de gagner de l'argent pour améliorer votre héros afin que vous puissiez affronter les meilleurs combattants de la catégorie. Et si cela ne suffit pas, vous pouvez même prendre un emploi à temps partiel, ou emprunter la voie la plus dangereuse et faire des combats de rue. Plusieurs dizaines de personnages à débloquer ainsi qu'un mode sans fin pour les plus acharnés.



Si Rowdy City Wrestling ne se place pas au niveau des simulations réalistes, il est en revanche très intéressant au niveau du contenu et de la progression. Rowdy City Wrestling est donc disponible sur iOS et sur Android.

Télécharger le jeu Rowdy City Wrestling